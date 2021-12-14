Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 14.12.2021 11:13
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.12.2021 12:40
    ABONE OL

    Asansör sapığı kimdir? Esenyurt asansör sapığı tutuklandı mı? Asansörde tecavüz girişimi!

    Esenyurt'ta yabancı uyruklu A.A'nın rezidans asansörde bir kadına tecavüz girişiminde bulunduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kadına tekme atarak olay yerinden uzaklaşan A.A kısa bir süre sonra yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelinin daha önce de bir kız çocuğunu taciz etmeye çalıştığı öğrenildi. Peki, asansör sapığı kimdir? Esenyurt asansör sapığı tutuklandı mı? İşte haberin ayrıntıları...

    Esenyurt’ta asansörde tecavüz girişimi

    İstanbul'un Esenyurt ilçesinde Pınar Mahallesi'nde bulunan bir rezidansta A.A, bir kadına tecavüz girişiminde bulundu. Kadını bir süre takip eden A.A çitlerden atlayıp asansöre kadınla birlikte bindi. Bu esnada kadına tecavüz girişiminde bulundu ve tekme atarak olay yerinden uzaklaştı. Peki, Asansör sapığı kimdir? Esenyurt asansör sapığı tutuklandı mı? İşte haberin detayı...

    Esenyurt'ta, yabancı uyruklu A.A. (16), bir rezidansın asansöründe bir kadına tecavüz girişiminde bulundu, daha sonra da tekme atarak kaçtı. Yapılan takip sonucunda şüpheli Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Şüphelinin daha önce de bir kız çocuğunu taciz etmeye çalıştığı öğrenilirken, yaşananlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

    Esenyurt'ta kadına asansörde tecavüz girişimi! Video görüntüleri şoke etti!

    Olay, 11 Aralık saat 04.30'da Esenyurt Pınar Mahallesi'nde bulunan bir rezidansın asansöründe yaşandı. Yabancı uyruklu A.A., bir kadını takip etmeye başladı. Kadının güvenlikli bir rezidansa girdiğini gören A.A., arka tarafa dolaşıp çitlerden atlayarak içeri girdi. Kadınla beraber asansöre binen şüpheli, daha sonra içerdeki güvenlik kamerasını çevirdi. Kadının arkasının dönük olmasından faydalanan saldırgan, kadını taciz etmeye başladı. Saldırgan kadını yere düşürüp, tecavüz girişiminde bulundu. Kadının direnci ile karşılaşan şüpheli, tekme atıp asansörden inerek kaçtı. Yaşadığı olayın şokunu bir süre sonra atlatan mağdur kadın, güvenlik görevlilerinden yardım istedi. Kadını evine çıkaran güvenlik görevlileri, daha sonra polis ekiplerine haber verdi.

    DAHA ÖNCE DE BİR ÇOCUĞA TACİZ GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞ

    Olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, sitede bulunan kameraları izledi. Saldırganın kaçtığı yönü belirleyen polis ekipleri, yakalamak için çalışmalara başladı. Yapılan sıkı takip sonucunda şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Saldırganın 2020 yılında da bir kız çocuğuna taciz girişiminde bulunduğu ve olayın ardından çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldığı öğrenildi. Şüpheli A.A.'nın polisteki işlemleri sürüyor.

    Şüpheli A.A.'nın polisteki işlemleri sürüyor.

        YAŞANANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

        Yaşanan kan donduran olay ise güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülere şüphelinin çitlerden siteye girişi, asansöre binişi, kadına tecavüz girişimi ve daha sonra da siteden ayrıldığı anlar yansıdı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Ticarette oyun kuralları değişiyor
        Haberler Güncel Asansör sapığı kimdir? Esenyurt asansör sapığı tutuklandı mı? Asansörde tecavüz girişimi!
            SON DAKİKA