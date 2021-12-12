Karaköy'de Türk bayrağını koparan kişiye esnaftan meydan dayağı!

O da zıplayarak sevinç gösterisi yaptı. Birinci bayrağın indirilmesinden sonra kadın yan tarafta bulunan bayrağı indirmek için hamle yaptı. Ancak boyu yetişmediği için bayrağı indiremedi. Bu sırada bir esnaf turiste tepki gösterince üç kişi olay yerinden kaçtı.

İkinci olay ise cumartesi gece saatlerinde meydana geldi. Bu sefer yine bir kişi asılı bulunan Türk bayrağına hamle yaparak kopardı. Bunu gören bir esnaf ise olaya müdahale ederek bayrağı koparan kişiye yumruk attı. Diğer dükkanlardan gelenler de bayrağı koparan kişiye tepki göstererek adamı darp etti. Bayrağı koparan kişi hızla olay yerinden kaçtı.