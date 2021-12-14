SON DAKİKA: Terör örgütünün çöküşü! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: 2021'de 2 bin 631 terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Batman'da 14'üncü İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığı'na geldi.
Üs komutanından faaliyetlere ilişkin brifing alan, talimatlar veren Akar, daha sonra TSK komuta kademesi ile komutanlık bahçesine fidan dikti. Tören alanına geçen Akar, beraberindeki komutanlarla Sancak Teslim Töreni'ne katıldı. Sancağın yerini almasının ardından başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Birliğin tarihçesi ile birlik komutanının biyografisinin okunması sonrasında Milli Savunma Bakanı Akar, sancağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına üs komutanına teslim etti.
Sancak sicil defterini imzaladıktan sonra birliğe hitap eden Bakan Akar, "Sancak bizim milli-manevi değerlerimizin, vatan ve millet sevgimizin, birlik ve beraberliğimizin, hür ve bağımsız yaşama azmimizin sembolüdür. Şeref timsali sancağımızı her ne pahasına olursa olsun korumak ve yüceltmek birinci vazifemizdir" dedi.