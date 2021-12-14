SON DAKİKA: Terör örgütünün çöküşü! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: 2021'de 2 bin 631 terörist etkisiz hale getirildi

'TERÖR ÖRGÜTÜNDEKİ ÇÖKÜŞÜ GÖRÜYORUZ'

Bakan Akar, Mehmetçiğin 84 milyonun güvenliğini sağlamak, ülkesinin hak ve menfaatlerini korumak için 'Ölürsem şehit kalırsam gazi' anlayışı içinde karada, denizde ve havada kendisine verilen tüm görevleri şimdiye kadar başarıyla yerine getirdiğini, bundan sonra da getirmeye devam edeceğini belirterek, şöyle konuştu: "Türk Silahlı Kuvvetleri, cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı ve etkin operasyonlarını gerçekleştiriyor. Terörle mücadele operasyonlarımız artan bir şiddet ve tempoda devam ediyor.