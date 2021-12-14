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    HDP, İstiklal Marşı'ndan rahatsız oldu! İstanbul İl Kongresi'nde PKK marşı okuttu!

    HDP, İstiklal Marşı’ndan rahatsız oldu. İstanbul İl Kongresi’nde PKK marşı okuttu! Teröristbaşı Öcalan’a selam durdu! Savcılık son noktayı koydu: Yaptığınız suç!

    Haydi ifadeye marş marş

    Terörle arasına mesafe koyamayan HDP, İstanbul İl Kongresi'nde büyük bir skandala imza attı. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, HDP'li milletvekilleri ve partililerin katıldığı kongrede, PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atıldı. İstiklal Marşı'nın yerine örgütsel marşlar söylendi.

    Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, suç unsurlarını belirledi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da hemen soruşturma başlattı. Eylemlere karışan şüphelilerin tespitine yönelik çalışmaların devam ettiği, zanlıların ifadeye çağrılacağı belirtildi.

    HDP'DE BİLGEN DEPREMİ
    Kars     eski Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, eleştiri yağdırıp HDP'den istifa etti. Yeni parti kuracağını belirtti.

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    Haberler Güncel HDP, İstiklal Marşı'ndan rahatsız oldu! İstanbul İl Kongresi'nde PKK marşı okuttu!
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