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    • 14.12.2021 18:31
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    • 14.12.2021 18:41
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    Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Sözcü Yazarı Saygı Öztürk'ün "personele zorla kitap aldırıldığı" iddiasına yalanlama!

    Son dakika haberleri... Yalan ve manipülatif haberin adresi CHP yandaşı Sözcü Gazetesi yine asılsız bir iddia ile gündeme geldi. Sözcü'nün yazarı Saygı Öztürk bugün yazdığı köşe yazısında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın personele zorla kitap aldırdığını iddia etti. Diyanet yaptığı açıklama ile Sözcü yazarı Öztürk'ün iddiasını yalanladı. Yapılan açıklamada, "Kitaplar, din görevlilerimiz ve vatandaşlarımızın istifadesine sunulmak üzere cami kitaplıklarına ve kütüphanelerine kazandırılmaktadır. Ayrıca, din görevlilerine kitap satışı zorunlu tutulmamakta, bu konuda gönüllük esasına göre hareket edilmektedir. " denildi.

    takvim.com.tr
    Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan Sözcü Yazarı Saygı Öztürk’ün personele zorla kitap aldırıldığı iddiasına yalanlama!

    CHP yandaşı Sözcü Gazetesi Yazarı Saygı Öztürk asılsız iddialarla Diyanet'i hedef aldı.

    Öztürk bugün yazdığı "Diyanet İşleri Başkanlığı öyle bir emir verdi ki!" başlıklı yazısında "Diyanet bu kez din görevlilerine zorla aldırılmak istenen kitaplarla gündemde. Bütün camilere aldırılması, tüm din görevlilerinin okuması adeta zorunlu hale getirilen kitaplardan söz edeceğim." ifadeleriyle Diyanet İşleri Başkanlığı'nın personele zorla kitap aldırdığını iddia etti.

    DİYANETTEN YALANLAMA
    Diyanet İşleri Başkanlığı, "personele zorla kitap aldırıldığı" iddiasını yalanladı.

    Başkanlığın açıklamasında, bugün bir gazetede köşe yazarının Diyanet İşleri Başkanlığının personeline yönelik faaliyetine ilişkin yazısı nedeniyle bazı hususların kamuoyuyla paylaşılmasında fayda görüldüğü belirtildi.

    Açıklamada, Başkanlığın, din görevlilerine yönelik okuma, yorumlama ve müzakere faaliyetlerinin geliştirilerek devam ettirilmesini, din hizmetlerinin verimliliğinin artırılmasının vazgeçilmez bir unsuru olarak gördüğü ifade edildi.

    "KİTAP SATIŞI ZORUNLU TUTULMAMAKTA GÖNÜLLÜK ESASINA GÖRE HAREKET EDİLMEKTEDİR "
    Bu çerçevede, bu yıl ülke genelinde din görevlilerine yönelik hayata geçirilen "Kitap Oku-Yorum" projesi kapsamında, her ay için bir kitabın belirlendiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Kitaplar, din görevlilerimiz ve vatandaşlarımızın istifadesine sunulmak üzere cami kitaplıklarına ve kütüphanelerine kazandırılmaktadır. Ayrıca, din görevlilerine kitap satışı zorunlu tutulmamakta, bu konuda gönüllük esasına göre hareket edilmektedir. Kitaplar, piyasa fiyatlarına oranla son derece uygun ve kampanyalı fiyatlarla il ve ilçe müftülüklerimize ulaştırılmaktadır. Kitapların maliyetlerinin farklılık arz etmesi ise baskı kalitesi, sayfa sayısı ve basıldığı dönemdeki kağıt maliyetleri ile yakından ilgilidir. Konunun yazar isimleri üzerinden değerlendirilmesi ise yanlış ve yanlı bir tutumdur."

        "TELİF ÜCRETİ ALINMADI"
        Açıklamada, proje kapsamında, kitapların toplu basımı ve gönderiminin hedef kitlenin daha hızlı, rahat ve uygun maliyetlerle kitaplara ulaşabilmesini sağlamaya yönelik idari bir tedbir olduğu ve kar amacı güdülmediği vurgulanarak, şu bilgiler verildi:

        "Proje hazırlık safhasında okunacak kitaplar belirlenirken yazarlara bilgi verilmemiştir. Ayrıca, Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkan Yardımcımız Dr. Burhan İşliyen ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da bahsi geçen eserlerde telif ücreti almayarak, 'bila bedel' olarak eserlerini Başkanlığımıza devir ve temlik etmişlerdir. Bu sebeplerle, personele gönderildiği iddia edilen yazının telif ücreti almak suretiyle eser sahiplerine para kazandırmaya yönelik olmadığı açıkça anlaşılmaktadır.

        Projede okunacak kitapların içeriğinden Başkanlığımızca icra edilecek sınav ve mülakatlarda soru sorulması hususunun din görevlilerinin kitap okuma ve müzakerelerine katılımlarının teşvik edilmesi amacının dışında yorumlanması ise son derece üzücüdür."

        SÖZCÜ'NÜN HEDEFİNDE DİYANET VAR
        Sözcü Gazetesi geçtiğimiz günlerde yine Diyanet'i hedef almıştı. Camilerin girişinde yer alan tabelalardan T.C. ibaresinin kaldırılacağını öne sürmüş tabelalarda yapılacak değişikliğin sadece logo ve rengi kapsadığı bizzat Diyanet tarafından Sözcü'ye bildirilmesine rağmen, yalanlanan haberde bir düzeltme yapılmamıştı.

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        Haberler Güncel Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Sözcü Yazarı Saygı Öztürk'ün "personele zorla kitap aldırıldığı" iddiasına yalanlama!
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