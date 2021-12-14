Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Sözcü Yazarı Saygı Öztürk'ün "personele zorla kitap aldırıldığı" iddiasına yalanlama!

CHP yandaşı Sözcü Gazetesi Yazarı Saygı Öztürk asılsız iddialarla Diyanet'i hedef aldı.
Öztürk bugün yazdığı "Diyanet İşleri Başkanlığı öyle bir emir verdi ki!" başlıklı yazısında "Diyanet bu kez din görevlilerine zorla aldırılmak istenen kitaplarla gündemde. Bütün camilere aldırılması, tüm din görevlilerinin okuması adeta zorunlu hale getirilen kitaplardan söz edeceğim." ifadeleriyle Diyanet İşleri Başkanlığı'nın personele zorla kitap aldırdığını iddia etti.
DİYANETTEN YALANLAMA
Diyanet İşleri Başkanlığı, "personele zorla kitap aldırıldığı" iddiasını yalanladı.
Başkanlığın açıklamasında, bugün bir gazetede köşe yazarının Diyanet İşleri Başkanlığının personeline yönelik faaliyetine ilişkin yazısı nedeniyle bazı hususların kamuoyuyla paylaşılmasında fayda görüldüğü belirtildi.
Açıklamada, Başkanlığın, din görevlilerine yönelik okuma, yorumlama ve müzakere faaliyetlerinin geliştirilerek devam ettirilmesini, din hizmetlerinin verimliliğinin artırılmasının vazgeçilmez bir unsuru olarak gördüğü ifade edildi.
"KİTAP SATIŞI ZORUNLU TUTULMAMAKTA GÖNÜLLÜK ESASINA GÖRE HAREKET EDİLMEKTEDİR "
Bu çerçevede, bu yıl ülke genelinde din görevlilerine yönelik hayata geçirilen "Kitap Oku-Yorum" projesi kapsamında, her ay için bir kitabın belirlendiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi: