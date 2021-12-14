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    • 15.12.2021 09:11
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    • 15.12.2021 09:11
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    Türkiye'de TikTok kapanacak mı son dakika? Tiktok uygulaması kaldırılıyor mu? TikTok yasaklandı mı?

    Türkiye dahil tüm dünyada en çok indirilen uygulamalar listesinde TikTok yer alıyor. Kullanıcılar 15 saniyelik videolarını paylaşıyor. Ancak yapılan paylaşımlar nedeniyle TikTok'a tepkiler büyüyor. Peki, TikTok yasaklandı mı? Türkiye'de TikTok kapanacak mı son dakika? Tiktok uygulaması kaldırılıyor mu? Sorularının yanıtı merak edilmeye başlandı. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    TikTok yasaklandı mı? Türkiye’de TikTok kapanacak mı son dakika? Tiktok uygulaması kaldırılıyor mu?

    TikTok yasaklandı mı sorusu arama motorlarında yoğunlaşmaya başladı. TikTok kullanıcıları uygulamanın Türkiye'de kapanıp kapanmayacağı konusunu merak etmeye başladı. Tüm dünyada TikTok'a tepkiler büyüyor. Kullanıcıların video paylaşımı yaptığı TikTok bazı ülkelerde yasaklanmıştı. Bu gelişmeler üzerine vatandaşlar arama motorlarında, TikTok yasaklandı mı? Türkiye'de TikTok kapanacak mı son dakika? Tiktok uygulaması kaldırılıyor mu? Sorularının yanıtı merak edilmeye başlandı. İşte detaylar...

    TİKTOK YASAKLANDI MI?
    TikTok uygulamasının Türkiye'de kaldırılması hakkında henüz resmi açıklama gelmedi. Açıklama geldiği takdirde haberimizde yer alacaktır...

    TİKTOK NEDİR?

    Kendini küresel bir video topluluğu olarak tanımlayan TikTok ile kullanıcılar, kendi kısa videolarını oluşturup, paylaşabiliyor. Kullanıcılar, videolarına, özel efekt filtreleri, eğlenceli etiketler ve çıkartmalar ile sevdikleri müzikleri veya sesleri ekleyelebiliyor.

    Video klipleri kırpmak, kesmek, birleştirmek ve kopyalamak için düzenleme araçları da sunan TikTok, YouTube, Instagram, Snapchat ve Vine gibi uygulamaların kesişiminde kısa ve anlık videolara odaklanan bir platform. TikTok'taki videolar 15 saniye ile sınırlı ancak daha uzun hikayeler oluşturmak için videolar birbirine eklenebiliyor.

        YAŞ SINIRI VAR MI?

        Çoğu sosyal paylaşım platformunda olduğu gibi TikTok için de yaş sınırlaması bulunuyor. Platformun kurallarına göre TikTok kullanıcısı olmak için 13 yaşından büyük olma şartı aranıyor. 13 yaşından büyük ancak 18 yaşından küçük kullanıcıların ise TikTok'u kullanmak veya bir hesap açmak için ebeveynlerinden veya yasal velilerinden onay aldığını beyan ettiği kabul ediliyor. Diğer bir deyişle pratikte işlemese de 18 yaşın altındakilerin uygulamayı kullanabilmesi için ailelerinden izin almış olması gerekiyor.

        NEREDEN ÇIKTI?

        Çinli internet teknolojileri şirketi ByteDance, 2016 yılının eylül ayında Çin'de Douyin adlı video paylaşım platformunu kullanıma açtı. Şirket, Douyin'i 2017 yılının eylül ayında TikTok adıyla uluslararası pazarların da kullanımına sundu.

        ByteDance, 2017 yılının kasım ayında 1 milyar dolara Şangay merkezli müzik paylaşımına odaklanan ve aynı zamanda ABD'de California'da da ofisi bulunan sosyal medya platformu musical.ly'i satın aldı. ABD'deki genç kullanıcıları hedefleyen Çinli şirket, 2 Ağustos 2018'de TikTok ile musical.ly uygulamalarını ve kullanıcı veritabanını tek bir uygulamada birleştirerek TikTok ile yoluna devam etme kararı aldı. İşte ne olduysa, bu tarihten sonra oldu.
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        Haberler Güncel Türkiye'de TikTok kapanacak mı son dakika? Tiktok uygulaması kaldırılıyor mu? TikTok yasaklandı mı?
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