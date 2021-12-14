Türkiye'de TikTok kapanacak mı son dakika? Tiktok uygulaması kaldırılıyor mu? TikTok yasaklandı mı?

YAŞ SINIRI VAR MI?

Çoğu sosyal paylaşım platformunda olduğu gibi TikTok için de yaş sınırlaması bulunuyor. Platformun kurallarına göre TikTok kullanıcısı olmak için 13 yaşından büyük olma şartı aranıyor. 13 yaşından büyük ancak 18 yaşından küçük kullanıcıların ise TikTok'u kullanmak veya bir hesap açmak için ebeveynlerinden veya yasal velilerinden onay aldığını beyan ettiği kabul ediliyor. Diğer bir deyişle pratikte işlemese de 18 yaşın altındakilerin uygulamayı kullanabilmesi için ailelerinden izin almış olması gerekiyor.