Elebaşı Abdullah Öcalan'ın yeğeni ve HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak'ı hedef gösterdiği saldırılarına bir yenisini daha ekledi.



HENDEKÇİ HDPKKLININ İFTİRALARI

Hendekçi Öcalan, aslı astarı olmayan iddialarla kentsel dönüşüm projelerine gölge düşürmeye çalışarak "Halfeti belediyesi, Halfetililer ait olan arsa, arazi ne varsa alen acele satıyor. Sadece Halfeti belediyesi mi? Urfa belediyelerinin tamamı yolsuzluğa bulaşmış durumda. Yangından mal kaçırıcasına, ne var ne yok satılıyor." ifadelerini kullandı.







BELEDİYE BAŞKANI AĞZININ PAYINI VERDİ

Öcalan'ın iddialarını sosyal medyadan yanıtlayan Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, adeta belediyecilik dersi verdi.

Albayrak, hendekçi HDPKK'lıya verdiği yanıtta "Senin gibi biz Vatanımızı Devletimizi satmıyoruz... Belediyecilikten anladığınız Belediyenin araçlarıyla Hendek kazmak örgüte para aktarmak olduğu için; şimdi sana Kentsel Gelişim ve Dönüşüm desem anlamazsın... Bizi izlemeye devam et; Belediyecilik nedir belki öğrenirsin..." ifadelerini kullandı.







BU İLK İFTİRASI DEĞİL

BU saldırı, HDP'li Öcalan'ın ilk saldırısı değil. Yalan yanlış bilgiler veren Ömer Öcalan, 2020 yılında da Halfeti meydanında bağırarak halkın huzurunu kaçırdı. Karın ağrısının sebebiyse bir önceki dönem HDP'nin yönettiği belediye tarafından teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın doğduğu gün olan "4 Nisan" isminin verildiği parkın yerine cami ve aşevi yapılması çıkmıştı.

HDPKK GİTTİ GİZMET GELDİ

Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, seçilmeden önce HDP'li Belediye'nin terör örgütü PKK'ya yardım ettiği gerekçesiyle Halfeti Belediyesi'ne kayyum olarak atanmıştı. İcraatleriyle kısa sürede halkın gönlüne girmeyi başaran Albayrak, 31 Mart'ta aday olduğu Halfeti ilçesinde Belediye Başkanı seçilmişti.

"ARTIK BELEDİYEMİZİN PARASINI KANDİL'E GÖNDEREMİYORSUNUZ"

Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın iftiralarına karşı sosyal medya hesabından 5 yanıt vermişti. İşte o açıklamalar:

"1-Yeşil alan miktarını artırıp Cami ve aşevi yapacağımız yeri satmıyoruz; ama sen beynini Kandil'e sattığın için iftira atıyorsun düşünmeden bilmeden konuşuyorsun ucuz siyaset yapıyorsun.

2-Belediyemizin parasını Kandil'e gönderemiyorsunuz araçları ile hendek kazamıyorsunuz artık.

3- Bu güne kadar tüm halkımızın bildiği bu projemiz hakkında belediyemizden herhangi bir bilgi almadan, olumlu olumsuz görüş beyan etmek yerine şahsımı itham ederek hiç bir faydanızın olmadığı Halfeti'ye hizmet etme sevdamızı lekeleyemezsiniz...

4.Hala seçilmiş belediye başkanını kayyum olarak lanse ederek, 2019 Halfeti yerel seçim başarısızlığınızı gizleyemezsiniz. Kendi doğduğun ve hiçbir faydanın olmadığı Ömerli'de bile oyların yüzde 40'ını aldık...

5- Kayyum olarak görev başladığım dönemde 3 aydır maaş ödemediğiniz için hesapta 2 milyon para vardı evet. İşçilerin emeğini alın terini bile kirli siyasetinize engel etmişsiniz. Sözleşme yaptığınız sendika DİSK'e ait borçların dahi ödemesini biz yaptık. Hani siz işçiden emekten yanaydınız sol siyaset yapıyordunuz..."