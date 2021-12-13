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    • Güncel
    • 13.12.2021 08:41
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    • 13.12.2021 08:49
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    Hilal Kaplan'dan Meral Akşener'e zor soru: Hüseyin Nihal Atsız yaşasaydı Demirtaş ile kahvaltı yapar mıydı?

    Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, bugünkü köşesinde İP lideri Meral Akşener'i köşeye sıkıştıracak bir soru sordu. Kaplan, "Bir yandan tavizsiz fikirleri ve amansız siyaseti herkesin malumu Nihal Atsız'ı yâd edeceksin, öte yandan ayrılıkçı terör örgütünün liderinin heykelini dikmekten bahseden Demirtaş ile kahvaltıda buluşmaktan bahsedeceksin... Atsız bugün yaşasaydı Meral Hanım'a herhalde en nazik ifadeyle "beni bu mentiondan çıkarın" der; "Dalkavuklar Gecesi"ne de yeni bir kahraman eklerdi..." dedi.

    Nihal Atsız, Demirtaş ile kahvaltı yapar mıydı?
    Oy uğruna siyasi omurgadan vazgeçen, hangi bayrağa selam durduğu belli olmayan İP lideri Meral Akşener, bugün Sabah yazarı Hilal Kaplan'ın köşesinin konuğuydu! Hilal Kaplan, bugünkü köşe yazısında Akşener'in Nihal Atsız tweetene göndermede bulunarak "Atsız bugün yaşasaydı Meral Hanım'a herhalde en nazik ifadeyle "beni bu mentiondan çıkarın" der; "Dalkavuklar Gecesi"ne de yeni bir kahraman eklerdi..." dedi.



    Hilal Kaplan'ın köşe yazısı şu şekilde:

    İYİP Genel Başkanı Akşener, Hüseyin Nihal Atsız'ı övgüyle anan bir tivit atmış. Tivite gelen tepkiler, oyunu geçmek için bütün tuşlara basma siyasetinin iflasını gözler önüne serer türdendi.
    Bir yandan "Ömer'in yolu" sloganlarıyla muhafazakâr tabanı kazanmaya çalışacaksın, öte yandan "Bacını s.....m" diye şehit abisine hakaret eden vekiline sahip çıkacaksın.
    Bir yandan Türkçülükten dem vuracaksın, öte yandan Azerbaycan'ın Karabağ mücadelesi başladığı gün Minsk Grubu'nu müdahaleye davet edeceksin.



    Bir yandan sokakta "Burası Kürdistan" diyene çıt çıkarmayacaksın, öte yandan sana HDP ile ittifak sorusu soran seçmeni korumalarına tartaklatacaksın.

    Bir yandan Amerikan Büyükelçisi ile dört hafta içinde dört kez buluşacaksın, öte yandan zafer kutlamasına davet eden Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başkanı'nın davetine icabet etmeyeceksin.

    Ve nihayet bir yandan tavizsiz fikirleri ve amansız siyaseti herkesin malumu Nihal Atsız'ı yâd edeceksin, öte yandan ayrılıkçı terör örgütünün liderinin heykelini dikmekten bahseden Demirtaş ile kahvaltıda buluşmaktan bahsedeceksin...
    Atsız bugün yaşasaydı Meral Hanım'a herhalde en nazik ifadeyle "beni bu mentiondan çıkarın" der; "Dalkavuklar Gecesi"ne de yeni bir kahraman eklerdi...


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    Haberler Güncel Hilal Kaplan'dan Meral Akşener'e zor soru: Hüseyin Nihal Atsız yaşasaydı Demirtaş ile kahvaltı yapar mıydı?
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