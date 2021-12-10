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    • 10.12.2021 09:03
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    Millet İttifakı'nda çarşı pazar karışık! Abdullah Gül mü Ekrem İmamoğlu mu? Akşener Ekrem İmamoğlu'nu satar mı?

    2023 seçimlerine daha çok varken Millet İttifakı'nda adaylık krizi giderek derinleşiyor. İYİ Parti Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday olarak kabul etmezken Abdullah Gül için de 'denklemimizde değil' açıklaması yaptı. Öte yandan geçtiğimiz günlerde Meral Akşener ve Ekrem İmamoğlu'nun yabancı diplomatlarla görüşmesi büyük dikkat çekmişti. Muhalefetteki adaylık çıkmazını köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, Akşener, bu kez de İmamoğlu üzerinden Gül'e hayır mı der yoksa İmamoğlu'nu satar mı?” diye sordu.

    Millet İttifakı'nın 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı arap saçına dönmüş durumda. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aday olacakmışcasına çıkışlar yaparken, İYİ Parti'den peş peşe veto açıklamaları geldi.

    Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, "Bu hesabı bir tek kişi bozabilir: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu... Şu ana kadar Millet İttifakı içinde ondan daha fazla cumhurbaşkanlığı makamını isteyen yok. Her adımını o makama göre atıyor. Son günlerde Kılıçdaroğlu'na "Ben vazgeçtim" dese de içten içe ona çok kızıyor ve öfkeli.

    Bu durumda ona açık destek veren, Fatih mertebesine çıkaran Akşener ne yapar bilinmiyor. Kendisi için geri adım atan Akşener, bu kez de İmamoğlu üzerinden Gül'e hayır mı der yoksa İmamoğlu'nu satar mı?" diye yazdı.

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    "İYİ PARTİ OLARAK KAZANAMAMA RİSKİ OLAN BİR ADAYI KABUL ETMİYORUZ"
    İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, "Kendisinden talip olduğunu duymadım ama bizim bir ilkemiz var. Diyoruz ki bu konuda herkes idealist davranmalı, nefis zamanı, adaylık düşünenler idealist davranmalı. Kimler aday olmayı düşünüyorsa bu şartları göze alarak, temel ilkemize kabul sağlayarak bu yola çıkmalılar.

        Kazanma riski görünen, anket ilmiyle belirlenen bir adayı, İYİ Parti olarak kabul etmiyoruz. Millet İttifakı'nın varlığı seçimi ilk turda kazanabilecek genişlikte, o bakımdan en uygun adayın istişarelerle belirlenerek ortaya konulması Türkiye'ye yapılabilecek en iyi iyilik. Kazanamama ihtimali olan birinin uygun olmayacağını söyleyeceğiz, sonuç odaklı düşüneceğiz." sözleri ile Kılıçdaroğlu'nun adaylığını desteklemeyeceklerini ifade etti.

        İYİ PARTİ'DEN CHP'YE BİR REST DAHA: KILIÇDAROĞLU OLMAZ
        İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı'dan da konuya ilişkin bir açıklama geldi. Paçacı, "Kemal Bey cumhurbaşkanı olması halinde doğru bir isimdir. Ancak adayların tespiti sırasında en fazla seçilme ihtimali olan ve birinci turda seçilmeyi sağlayacak bunu riske sokmayacak olan adayın tercihi doğru olur." dedi.

        Paçacı, Akşener'in aday olmayacağını hatırlattı, "Meral Hanım cumhurbaşkanlığına aday olmayacağını açıklayarak büyük bir fedakarlık gösterdi ama 'bu yarıştan çekildik, istediğiniz adayı destekleriz' anlamına gelmez" şeklinde konuştu.

        KILIÇDAROĞLU'NDAN SONRA ABDULLAH GÜL İSMİNE DE VETO
        Millet İttifakı'nın bu kez çatı aday ile seime girmesi bekleniyor. Çatı aday için de geçtiğimiz dönem olduğu gibi Abdullah Gül ismi gündeme geldi. CHP kanadında sıkça dillendirilmeye başlanan Abdullah Gül ismini, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de doğrulamıştı.

            İYİ Parti'den sıkça dillendirilen Abdullah Gül ismine, bir önceki seçimde olduğu gibi yine veto geldi.

            İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, "Abdullah Gül hala denklemde mi" sorusuna, "Bizim için denklemde değil" yanıtını verdi ve kapıları bir kez daha kapattı.
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            Haberler Güncel Millet İttifakı'nda çarşı pazar karışık! Abdullah Gül mü Ekrem İmamoğlu mu? Akşener Ekrem İmamoğlu'nu satar mı?
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