Millet İttifakı'nda çarşı pazar karışık! Abdullah Gül mü Ekrem İmamoğlu mu? Akşener Ekrem İmamoğlu'nu satar mı?

Bu durumda ona açık destek veren, Fatih mertebesine çıkaran Akşener ne yapar bilinmiyor. Kendisi için geri adım atan Akşener, bu kez de İmamoğlu üzerinden Gül'e hayır mı der yoksa İmamoğlu'nu satar mı?" diye yazdı.

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"İYİ PARTİ OLARAK KAZANAMAMA RİSKİ OLAN BİR ADAYI KABUL ETMİYORUZ"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, "Kendisinden talip olduğunu duymadım ama bizim bir ilkemiz var. Diyoruz ki bu konuda herkes idealist davranmalı, nefis zamanı, adaylık düşünenler idealist davranmalı. Kimler aday olmayı düşünüyorsa bu şartları göze alarak, temel ilkemize kabul sağlayarak bu yola çıkmalılar.