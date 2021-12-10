Millet İttifakı'nda çarşı pazar karışık! Abdullah Gül mü Ekrem İmamoğlu mu? Akşener Ekrem İmamoğlu'nu satar mı?

Millet İttifakı'nın 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı arap saçına dönmüş durumda. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aday olacakmışcasına çıkışlar yaparken, İYİ Parti'den peş peşe veto açıklamaları geldi.
Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, "Bu hesabı bir tek kişi bozabilir: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu... Şu ana kadar Millet İttifakı içinde ondan daha fazla cumhurbaşkanlığı makamını isteyen yok. Her adımını o makama göre atıyor. Son günlerde Kılıçdaroğlu'na "Ben vazgeçtim" dese de içten içe ona çok kızıyor ve öfkeli.
Bu durumda ona açık destek veren, Fatih mertebesine çıkaran Akşener ne yapar bilinmiyor. Kendisi için geri adım atan Akşener, bu kez de İmamoğlu üzerinden Gül'e hayır mı der yoksa İmamoğlu'nu satar mı?" diye yazdı.
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"İYİ PARTİ OLARAK KAZANAMAMA RİSKİ OLAN BİR ADAYI KABUL ETMİYORUZ"
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, "Kendisinden talip olduğunu duymadım ama bizim bir ilkemiz var. Diyoruz ki bu konuda herkes idealist davranmalı, nefis zamanı, adaylık düşünenler idealist davranmalı. Kimler aday olmayı düşünüyorsa bu şartları göze alarak, temel ilkemize kabul sağlayarak bu yola çıkmalılar.