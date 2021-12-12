Mehmet Kalyoncu: İstanbul Havalimanı'na Barış Manço ilham verdi!





TOGG Genel Müdürü Mehmet Gürcan Karakaş ise, "Çok fazla geçmişi olmayan bir marka olarak, çok geçmişi olan ve hızla dönüşmekte olan bir sektörde iddialı şekilde çıktık. Bizim hedefimiz sadece bir otomobil yapmak değil. İki önemli hedefimiz var. Biri, fikri ve sınai mülkiyeti tamamen ülkemize ait olan bir küresel marka ortaya çıkarmak ve ikincisi; Türk mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak. Bizi yurtdışındaki 100-150 senedir otomobil üreten şirketlerden farklı kılan nokta, şirketimizin hissedarlarının yapısı, bu yolculukta ihtiyacımız olan yetkinliklerimizin hissedarlarımız tarafından karşılanabiliyor olması. Özgün ve milli olduğunuz zaman siz fikri mülkiyetinizi kendiniz tasarlayabiliyorsunuz, şekillendirebiliyorsunuz. Bu bizi her şeyden önce bağımsız ve özgür kılıyor. TOGG küresel markasıyla ülke imajına güç katan bir değer" ifadelerini kullandı.

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