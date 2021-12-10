CHP yandaşı Sözcü yazarına FETÖ tokadı: Pensilvanya'da ağırlanan mutlu azınlığın içinde olmak nasıl bir histi Deniz!

İşte Altınok'un bugünkü yazısı;



Aydın Doğan Vakfı, BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci'ye ödül vermiş.

Ancak taze dolar milyarderi çift ödülü pek umursamamış ve Türkiye'ye gelmeye tenezzül etmemiş.

Aydın Bey de "malum muhalefetin 50 tonunu" yansıtan bir grup gazeteciyi uçağa doldurmuş. Ödülü ayaklarına götürmüş.

Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta'nın, "Şu bedavaya Almanya' ya götürülen gazeteci takımından biri 'Yüz milyonlarca doz sattınız. Aşının fiyatı neden ucuzlamıyor? Bu nasıl iş? Ayıp değil mi?' diye sordu mu acaba? Resme baksan hepsi de maşallah araştırmacı gazeteci de o sebepten sordum" diye seslendiği beyler hanımlar da günlerdir köşelerinden ilaç mümessilliği yapıyorlar.