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    • Güncel
    • 13.12.2021 10:36
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    • 13.12.2021 10:39
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    DGS, YDS, ALES, MSÜ, YÖKDİL, EKPSS, KPSS ön lisans sınavı ne zaman? ÖSYM 2022 sınav tarihlerini açıkladı!

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2022 yılında milyonlarca adayın katılımıyla gerçekleştirilecek olan sınavların tarihlerini açıkladı. Bu kapsamda sınava katılım sağlayacak olan adaylar sınav tarihlerini öğrenmek üzere araştırmalarını sürdürüyor. ÖSYM sınav tarihlerini liste halinde osym.gov.tr adresinden duyurdu. Peki, DGS, YDS, ALES, MSÜ, YÖKDİL, EKPSS, KPSS ön lisans sınavı ne zaman? İşte ÖSYM 2022 sınav tarihleri

    DGS, YDS, ALES, MSÜ, YÖKDİL, EKPSS, KPSS ön lisans sınavı ne zaman? ÖSYM 2022 sınav tarihlerini açıkladı!

    ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre DGS, YDS, ALES, MSÜ, YÖKDİL, EKPSS, KPSS sınav tarihleri duyuruldu. Bu sınavlara katılım sağlayacak olan adaylar konu hakkında yapılan açıklamayı merak ediyor. Peki, DGS, YDS, ALES, MSÜ, YÖKDİL, EKPSS, KPSS ön lisans sınavı ne zaman? İşte ÖSYM 2022 sınav takvimi...

    ÖSYM 2022 SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

    İşte ÖSYM tarafından yapılan açıklama:

    "2022 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi Açıklandı (13.12.2021)

    2022 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin '2022 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi'ne 13 Aralık 2021 günü saat 10.15'ten itibaren ÖSYM'nin internet adresinden erişilebilecektir.

    Adayların ve kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.

    ÖSYM BAŞKANLIĞI"

    YKS

    2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

    Temel Yeterlik Testi (TYT) 18 Haziran

    Alan Yeterlik Testleri (AYT) 19 Haziran

    Yabancı Dil Testi (YDT) 19 Haziran

    KPSS

    EKPSSS 24 Nisan

    KPSS Lisans (GY,GK/EĞT.B) 31 Temmuz

    KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos

    KPSS ÖABT 14 Ağustos

    KPSS Önlisans 2 Ekim

    KPSS Ortaöğretim 6 Kasım

    KPSS DHBT 27 Kasım

        2022'DE İLK KEZ UYGULANACAK SINAVLARIN TARİHLERİ

        e-YÖKDİL: 14 Mayıs

        MYÖS: 29 Mayıs

        Arabuluculuk Sınavı: 26 Haziran

        ALES

        ALES/1: 17 Nisan

        ALES/2: 21 Ağustos

        ALES/3: 20 Kasım

        YABANCI DİL SINAVLARI

        YDS/1: 10 Nisan
        YDS/2: 23 Ekim

        YÖKDİL/1: 13 Mart
        YÖKDİL/2: 28 Ağustos

        MSÜ: 27 Mart

        DGS: 3 Temmuz

        İSG/1:15 Mayıs

        İSG/2: 11 Aralık

        SAĞLIK BAKANLIĞI SINAVLARI

        TUS 1. Dönem: 6 Mart

        TUS 2. Dönem: 4 Eylül

        DUS: 16 Ekim

        EUS: 16 Ekim

        YDUS: 18 Aralık
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        Haberler Güncel DGS, YDS, ALES, MSÜ, YÖKDİL, EKPSS, KPSS ön lisans sınavı ne zaman? ÖSYM 2022 sınav tarihlerini açıkladı!
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