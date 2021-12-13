DGS, YDS, ALES, MSÜ, YÖKDİL, EKPSS, KPSS ön lisans sınavı ne zaman? ÖSYM 2022 sınav tarihlerini açıkladı!

ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre DGS, YDS, ALES, MSÜ, YÖKDİL, EKPSS, KPSS sınav tarihleri duyuruldu. Bu sınavlara katılım sağlayacak olan adaylar konu hakkında yapılan açıklamayı merak ediyor. Peki, DGS, YDS, ALES, MSÜ, YÖKDİL, EKPSS, KPSS ön lisans sınavı ne zaman? İşte ÖSYM 2022 sınav takvimi...
ÖSYM 2022 SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ
İşte ÖSYM tarafından yapılan açıklama:
"2022 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi Açıklandı (13.12.2021)
2022 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin '2022 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi'ne 13 Aralık 2021 günü saat 10.15'ten itibaren ÖSYM'nin internet adresinden erişilebilecektir.
Adayların ve kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI"
YKS
2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Temel Yeterlik Testi (TYT) 18 Haziran
Alan Yeterlik Testleri (AYT) 19 Haziran
Yabancı Dil Testi (YDT) 19 Haziran
KPSS
EKPSSS 24 Nisan
KPSS Lisans (GY,GK/EĞT.B) 31 Temmuz
KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos
KPSS ÖABT 14 Ağustos
KPSS Önlisans 2 Ekim
KPSS Ortaöğretim 6 Kasım
KPSS DHBT 27 Kasım