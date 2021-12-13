DGS, YDS, ALES, MSÜ, YÖKDİL, EKPSS, KPSS ön lisans sınavı ne zaman? ÖSYM 2022 sınav tarihlerini açıkladı!

ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre DGS, YDS, ALES, MSÜ, YÖKDİL, EKPSS, KPSS sınav tarihleri duyuruldu. Bu sınavlara katılım sağlayacak olan adaylar konu hakkında yapılan açıklamayı merak ediyor. Peki, DGS, YDS, ALES, MSÜ, YÖKDİL, EKPSS, KPSS ön lisans sınavı ne zaman? İşte ÖSYM 2022 sınav takvimi...