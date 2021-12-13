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    • Güncel
    • 13.12.2021 22:04
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    • 13.12.2021 22:18
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    Allah'ın ayetini paylaşmak suç mu! CHP'li Zeynep Altıok Akatlı'dan skandal: Diyanet İşleri Başkanlığı'nı hedef aldı

    CHP'li Zeynep Altıok Akatlı, Bakara Suresi'nin Bakara Suresi'nin 276. ayetinin tefsirinin yer aldığı "Allah (c.c) faizi tüketir, sadakaları arttırır" paylaşımı üzerinden Diyanet İşleri Başkanlığı'nı hedef aldı. Kurumu, iktidarın ekonomi-politik siyasetini meşrulaştırma konusunda propaganda yapmakla suçlayan Akatlı, "Goebbels sizleri hayranlıkla izliyor..." diyerek büyük bir skandala imza attı. Allah'ın ayetlerini paylaşan Diyanet TV'yi suç işlemiş gibi göstermeye çalışan Akatlı'ya sosyal medyada büyük tepki gösterildi.

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    CHP’li Akatlı’dan skandal! Hedefinde Diyanet var

    CHP'li Zeynep Altıok Akatlı, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden skandal açıklamalarda bulundu.



    Fotoğrafta: Diyanet TV'den yapılan paylaşım

    Diyanet TV'nin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan ve Bakara Suresi'nin 276. ayetinin tefsirinin yer aldığı "Allah (c.c) faizi tüketir, sadakaları arttırır" paylaşımı alıntılayan CHP'li Akat, Diyanet İşleri Başkanlığı'nı hedef aldı.



    DİYANET'İ HEDEF ALDI
    Kurumu, iktidarın ekonomi-politik siyasetini meşrulaştırma konusunda propaganda yapmakla suçlayan Akat, "İktidarın ekonomi-politik siyasetini meşrulaştırma konusunda propaganda aracı olarak çalışan "Diyanet" kurumu... Goebbels sizleri hayranlıkla izliyor..." ifadelerini kullanarak büyük bir skandala imza attı.



        Fotoğrafta: CHP'li Zeynep Altıok Akatlı

        Kur'an-i Kerim'de yer alan ayetleri paylaşan Diyanet TV'nin CHP'li Zeynep Altıok Akatlı tarafından hedef alınması tepkileri de beraberinde getirdi.



        Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan, "Özdemir İnce Hadis-i Şerif'i aktaran Diyanet İşleri Başkanımızın suç işlediğini iddia etmişti. Şimdi de CHP'li eski milletvekili Zeynep Altıok Akatlı ise Başkan yardımcımızın Bakara Suresi 256. Ayeti aktarmasını Goebbels benzetmesiyle eleştiriyor" ifadelerini kullanarak tepkisini dile getirdi.



        "DİYANET TV ALLAH'IN AYETLERİNİ PAYLAŞIYOR"
        Bir sosyal medya kullanıcısı konuya ilişkin "Ahh ahh... Diyanet TV, Allah'ın ayetlerini paylaşıyor, onunla ilgili konuları işliyor. Camiden, vaazdan bihabersiniz eyvallah, inanmıyorsanız da çıkın diyin ki biz inanmıyoruz Allah'ın ayetlerini de görmek istemiyoruz. Ona göre tavır takınalım size! Allahın ayetini okumak mı suç?" paylaşımında bulundu ve Akatlı'ya tepki gösterdi.



            BU ÜLKEDE AYET VE HADİSTEN BAHSETMEK YASAK MI?
            Bir başka sosyal medya kullanıcısı da "Bu ülkede müslüman insanların ayetlerden ve hadislerden bahsedilmesi yasak mı? Siz hala tek partinin sekülerizmi dayattığı 1950 öncesindesiniz" dedi.
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