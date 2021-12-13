Allah'ın ayetini paylaşmak suç mu! CHP'li Zeynep Altıok Akatlı'dan skandal: Diyanet İşleri Başkanlığı'nı hedef aldı

CHP'li Zeynep Altıok Akatlı, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden skandal açıklamalarda bulundu.
Fotoğrafta: Diyanet TV'den yapılan paylaşım
Diyanet TV'nin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan ve Bakara Suresi'nin 276. ayetinin tefsirinin yer aldığı "Allah (c.c) faizi tüketir, sadakaları arttırır" paylaşımı alıntılayan CHP'li Akat, Diyanet İşleri Başkanlığı'nı hedef aldı.
DİYANET'İ HEDEF ALDI
Kurumu, iktidarın ekonomi-politik siyasetini meşrulaştırma konusunda propaganda yapmakla suçlayan Akat, "İktidarın ekonomi-politik siyasetini meşrulaştırma konusunda propaganda aracı olarak çalışan "Diyanet" kurumu... Goebbels sizleri hayranlıkla izliyor..." ifadelerini kullanarak büyük bir skandala imza attı.