Allah'ın ayetini paylaşmak suç mu! CHP'li Zeynep Altıok Akatlı'dan skandal: Diyanet İşleri Başkanlığı'nı hedef aldı





"DİYANET TV ALLAH'IN AYETLERİNİ PAYLAŞIYOR"

Bir sosyal medya kullanıcısı konuya ilişkin "Ahh ahh... Diyanet TV, Allah'ın ayetlerini paylaşıyor, onunla ilgili konuları işliyor. Camiden, vaazdan bihabersiniz eyvallah, inanmıyorsanız da çıkın diyin ki biz inanmıyoruz Allah'ın ayetlerini de görmek istemiyoruz. Ona göre tavır takınalım size! Allahın ayetini okumak mı suç?" paylaşımında bulundu ve Akatlı'ya tepki gösterdi.