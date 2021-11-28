FETÖ'nün fonladığı TELE1'de yeni skandal! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın söylediği hadise cahillik dediler!

TELE1 televizyon kanalı Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın bir konuşmasında Hz. Peygamber'in Hadis-i Şerifi olduğunu belirttiği sözleri montajla gizleyerek "Ali Erbaş'tan bir inci daha: "Her çocuk Müslüman doğar, anne babası onu Hristiyan, Yahudi yapar" sözlerini aktararak Erbaş'ı hedef göstermişti. YOL TV, T24 gibi medya kuruluşları da aynı montajlanmış videoyu yayınlayarak Hadis-i Şerif'i aktarmasına rağmen Erbaş'ın kendi sözleriymiş gibi bunu sunmuştu.
TELE 1 DİYANET İŞLERİ BAŞKANI'NI YİNE HEDEF ALDI
TELE 1 televizyon kanalı bu sefer Forum Hafta Sonu isimli programda Namık Koçak'ın konuğu olan şair yazar Özdemir İnce'nin sözleriyle bir skandala daha imza attı.
Diyanet İşleri Başkanı Basın Müşaviri Burak Orhan'ın sosyal medyadan Erbaş'ın sözlerinin Hadis-i Şerif olduğunu açıklamasına rağmen Özdemir İnce'nin Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın aktardığı Hadis-i Şerifi Erbaş'ın kişisel sözleriymiş gibi aktararak Erbaş'ı cahillikle, günah işlemekle ve palavra atmakla suçladı, Erbaş'ı hedef gösterdi.
"BİLİME, DİNE VE DİNLERE AYKIRIDIR. BU KONUŞMASI ÇOK CAHİLANEDİR"
Özdemir İnce programda Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş için şunları söyledi:
"Diyanet İşleri Başkanı'nın böyle durup dururken ortaya çıkıp cahiline, bilgisiz laflar etmesi, toplumumuza nifak tohumları ekmektedir. Ve bu son derece ayıptır, dini bakımdan günahtır, yasalar bakımından da suçtur. Bunu şimdi çıkıp böyle söylemesi gerçeklere aykırıdır. Bilime aykırıdır, dine ve dinlere aykırıdır. Şimdi çıksın bakalım, Diyanet İşleri Başkanı bunu İstanbul'daki patrikle yahut da Roma'daki Papa ile tartışsın bakalım, tartışabilecek mi? Münazara yapsınlar, böyle şey olur mu? Diyanet İşleri Başkanı'nın İncil'i de İncilleri de, İnciller çoğuldur, Tevratı da çok iyi bilmesi lazım. Ondan önceki çoğul dinleri de bilmesi lazım. Bu konuşması çok cahilanedir. Çıksın belge göstersin, her çocuğun, Türkiye'de Arabistan'da, Endonezya'da, Afganistan'da ve İran'da Müslüman doğduğunu! Peki ne diye kimileri Şii oluyor? İran'da çocuklar Şii doğuyor. Pakistan'da Hindistan'da İsmaili tarikatında doğuyor. Çocuk annesinden babasından Şii olarak yetişiyor. Peki ne diye İranlılar çocuklarını Sünni olarak yetiştirmiyor? Bunların hesabını vermesi lazım palavra atmasın! Ayıptır, günahtır!"