FETÖ'nün fonladığı TELE1'de yeni skandal! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın söylediği hadise cahillik dediler!

NELER YAŞANMIŞTI? İŞTE HADİS-İ ŞERİF ÜZERİNDEN SALDIRI DA GELİŞMELER

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Konya'da düzenlenen Uluslararası İhtida Kongresi'nde bir konuşma yapmıştı. Bu konuşmasında Erbaş, Hz. Muhammed'in (s.a.v) Hadis-i Şerifini şöyle aktarmıştı. "Her doğan çocuk İslam fıtratı üzere doğar. Daha sonra anne babası onu Yahudi yapar ya da Hıristiyan yapar ya da Mecusi yapar."

TELE 1 kanalı ise resmi Twitter hesabından yaptığı haber paylaşımında bir çarpıtmaya imza atarak Hadis-i Şerif aktarımı olmasına rağmen "Ali Erbaş'tan bir inci daha: "Her çocuk Müslüman doğar, anne babası onu Hristiyan, Yahudi yapar" diyerek sunmuştu.

YOL TV, T24 gibi medya kuruluşları da bu sözlerin Hadis-i Şerif olduğuna değinmeden şu şekilde haberi sunmuştu: "Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Her çocuk Müslüman doğar. Daha sonra anne babası onu Hristiyan yapar, Yahudi yapar ya da Mecusi yapar."

ERBAŞ'IN HADİS OLDUĞUNU AKTARDIĞI BÖLÜM ÇIKARILMIŞTI!

Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan, TELE1'nin yayınladığı Erbaş'ın konuşmasının montajlandığı gösteren bir videoyu sosyal medyadan yayınlamıştı. Videoda, Erbaş'ın konuşmasında Peygamber Efendimiz'in sözleri olduğunu vurguladığı ama TELE1'in ve diğer medya organlarının videosunda ise bu bölümlerin çıkartıldığı görülmüştü.