Son dakika: Sağlık Bakanlığı 12 Aralık 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu paylaştı





Türkiye'de son 24 saatte 345 bin 754 Kovid-19 testi yapıldı, 17 bin 956 kişinin testi pozitif çıktı, 182 kişi yaşamını yitirdi.



OMICRONLU HASTALARIN SON DURUMU NE?

Günlük verileri değerlendiren Bakan Koca, "Ülkemizde toplam 6 kişide Omicron varyantı tespit edilmiştir. Biri İstanbul'da, 5'i İzmir'dedir. Bu 6 kişi Covid-19'u hafif belirtilerle geçirmektedir. Hastaneye yatırılmalarına ihtiyaç olmamıştır. Vatandaşlarımız kaygılanmamalı, tedbirlere uymalı, eksik aşılarını tamamlamalıdır" ifadelerini kullandı.