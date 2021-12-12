Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 12.12.2021 19:26
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.12.2021 19:45
    ABONE OL

    Son dakika: Sağlık Bakanlığı 12 Aralık 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu paylaştı

    Sağlık Bakanlığı, 12 Aralık 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren güncel Kovid-19 tablosunu paylaştı. Son 24 saatte 345 bin 754 Kovid-19 testi yapıldı, 17 bin 956 kişinin testi pozitif çıktı, 182 kişi yaşamını yitirdi. Öte yandan Bakan Koca, Omicron varyantının tespit edildiği hastalarla ilgili de konuştu.

    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 12 Aralık 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren güncel Kovid-19 tablosunu paylaştı.



    Türkiye'de son 24 saatte 345 bin 754 Kovid-19 testi yapıldı, 17 bin 956 kişinin testi pozitif çıktı, 182 kişi yaşamını yitirdi.

    OMICRONLU HASTALARIN SON DURUMU NE?
    Günlük verileri değerlendiren Bakan Koca, "Ülkemizde toplam 6 kişide Omicron varyantı tespit edilmiştir. Biri İstanbul'da, 5'i İzmir'dedir. Bu 6 kişi Covid-19'u hafif belirtilerle geçirmektedir. Hastaneye yatırılmalarına ihtiyaç olmamıştır. Vatandaşlarımız kaygılanmamalı, tedbirlere uymalı, eksik aşılarını tamamlamalıdır" ifadelerini kullandı.

    11 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

        10 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

        9 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

        8 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

            7 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

            6 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

            5 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

                4 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

                3 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

                2 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
                    Beşiktaş - Kayserispor CANLI ANLATIM İZLE
                    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanlığı 12 Aralık 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu paylaştı
                        SON DAKİKA