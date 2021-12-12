Doğu Ekspresi yeni durakları nereler? Doğu Ekspresine hangi duraklar eklendi? Göbeklitepe, Balıklı Göl, Dara Antik Kenti...

Özellikle üniversite öğrencilerinin sıklıkla kullandığı Doğu Ekspresinin seferleri için tarih verildi. Her yıl yerli ve yabancı binlerce turistin bilet aldığı Doğu Ekspresi'nin güncel bilet fiyatları duyuruldu. Gezginlere ayrıca güzel bir haber de verildi. Buna göre Doğu Ekspresi'ne yeni duraklar eklendi. Bu duraklar arasında doğunun tarihi şehri Mardin'in evleri, Göbeklitepe, balıklı Göl, Dara Antik Kenti'de yer alıyor. Peki; Doğu Ekspresine hangi duraklar eklendi? Doğu Ekspresi yeni durakları nereler? Doğu Ekspresi 2022 bilet fiyatları ne kadar? İşte cevapları...