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    • Güncel
    • 13.12.2021 10:44
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    • 13.12.2021 10:44
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    Doğu Ekspresi yeni durakları nereler? Doğu Ekspresine hangi duraklar eklendi? Göbeklitepe, Balıklı Göl, Dara Antik Kenti...

    Ankara-Kars arasında sefer yapan Turistik Doğu Ekspresi'nin seferleri yeniden başlıyor... Ankara Garı'ndan başlayıp pek çok şehri geçerek son durağı Kars'a ulaşan Doğu Ekspresine yeni duraklar eklendi. Doğu Ekspresi'nin seferlerinin başlayacağı tarih, güncel fiyatları ve yeni durakları duyuruldu. Peki; Doğu Ekspresine hangi duraklar eklendi? Doğu Ekspresi yeni durakları nereler? Doğu Ekspresi 2022 bilet fiyatları ne kadar? Tüm detaylar haberimizde..

    Doğu Ekspresine hangi duraklar eklendi?

    Özellikle üniversite öğrencilerinin sıklıkla kullandığı Doğu Ekspresinin seferleri için tarih verildi. Her yıl yerli ve yabancı binlerce turistin bilet aldığı Doğu Ekspresi'nin güncel bilet fiyatları duyuruldu. Gezginlere ayrıca güzel bir haber de verildi. Buna göre Doğu Ekspresi'ne yeni duraklar eklendi. Bu duraklar arasında doğunun tarihi şehri Mardin'in evleri, Göbeklitepe, balıklı Göl, Dara Antik Kenti'de yer alıyor. Peki; Doğu Ekspresine hangi duraklar eklendi? Doğu Ekspresi yeni durakları nereler? Doğu Ekspresi 2022 bilet fiyatları ne kadar? İşte cevapları...

    DOĞU EKSPRESİNE HANGİ DURAKLAR EKLENDİ?

    Doğu Ekspresine eklenen duraklar şöyle: Pamukkale Travertenleri, Konya Mevlâna Müzesi ve Çatalhöyük, Van Gölü ve Akdamar Kilisesi, Şanlıurfa Göbeklitepe ve Balıklı Göl, Mardin Evleri ve Dara Antik Kenti, Diyarbakır Ulucami ve Meryem Ana Kilisesi.

    DOĞU EKSPRESİ SEFERLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Koronavirüs salgını nedeniyle Doğu Ekspresi seferlerine geçici süreliğine ara verilmişti. Vatandaşlara güzel haber geldi. Buna göre Turistik Doğu Ekspresi, 15 Aralık'ta yeniden yola çıkıyor. Ankara-Kars hattındaki ilk turistik Doğu Ekspresi, Ankara'dan 15 Aralık çarşamba, Kars'tan ise 17 Aralık cuma günü hareket edecek. Seferler haftada iki defa karşılıklı olarak gerçekleştirilecek. Ankara'dan saat 15.55'te, Kars'tan 22.20'de hareket edecek Turistik Doğu Ekspresi'nin sefer ve vagon sayısı, yolcu talebi doğrultusunda belirlenirken, tren sadece yataklı ve yemekli vagonlardan oluşuyor.

        2022 DOĞU EKSPRESİ YENİ GÜNCEL FİYATLARI TEK KİŞİLİK, YATAKLI

        Turistik Doğu Ekspresi'nde tek kişilik seyahat etmenin bedeli 1300 TL.

        İki kişi olarak seyehat etmek istenirse de kişi başı 650 TL.

        Turistik olmayan Doğu Ekspresi seferlerinde ise tek kişilik pulman bileti kişi başı 68 TL.

        Doğu Ekspresi'nde açıklanan ilk bilet fiyatları kişi başı 250 TL idi.

        Turistik Doğu Ekspresi'nin ilk bilet fiyatları bir odada tek kişi seyahat edilmesi halinde 400 TL, 1 odada iki kişi seyahat edilmesi durumda ise kişi başı 250 TL idi.

        DOĞU EKSPRESİ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

        Doğu Ekspresi, Ankara-Kars yönündeyken Erzincan'da 2 saat 20 dakika, İliç ve Erzurum'da ise 3 saat mola vermekte. Ekspres, Kars-Ankara yönündeyken ise Divriği'de 2,5 Bostankaya'da 3,5 saat durmakta. Güzargah üzerinde bulunan istasyonlarda duran Doğu Ekspres yolcuları, Erzincan'da; Karanlık Kanyon, Erzurum'da; Üç Kümbetler, Çifte Minareli Medrese'yi, Kars'ta; Ani Arkeolojik Alanı, Sivas'ta; Divriği Ulu Camisi ve Gök Medrese'nin de aralarında bulunduğu doğal ve kültürel alanları da ziyaret edebilme şansına sahip.
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        Haberler Güncel Doğu Ekspresi yeni durakları nereler? Doğu Ekspresine hangi duraklar eklendi? Göbeklitepe, Balıklı Göl, Dara Antik Kenti...
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