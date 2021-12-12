Yaz gündönümü nedir, en uzun gündüz ne zaman yaşanır? Günler ne zaman uzamaya başlar? En uzun gece tarihi ise…

Tüm illerden vatandaşlar gündemde sıklıkla Günler ne zaman uzamaya başlar? Sorusunun yanıtını araştırır oldu. Dünyanın kendi ekseni etrafında dönüşü günlerin uzunluğunu da yakından etkiliyor. Aralık ayının ortalarının yaşandığı şu günlerde artık hava daha erken kararıyor ve vatandaşlar gecelerin kısalacağı, gündüzlerin uzayacağı tarihi oldukça merak ediyor. Yeniden geç kararan havalar hangi tarihten sonra yaşanmaya başlar? Yaz gündönümü nedir, en uzun gündüz ne zaman yaşanır? En uzun gece tarihi nedir? İşte tüm bilgiler…
GÜNLER NE ZAMAN UZAMAYA BAŞLAYACAK?
"Günler ne zaman uzayacak?" sorusunun bilimsel açıklamasına göre, 21 Aralık'ta güneş ışınları Oğlak Dönencesi'ne dik gelir. Bu tarihten itibaren geceler kısalarak gündüz süresi uzamaya başlar ve bu süreç 21 Haziran'a kadar devam eder.
YAZ GÜNDÖNÜMÜ NE NEDİR?
Yaz gündönümü veya yaz gün dönümü güneş ışıklarının Yengeç Dönencesi'ne yılda bir kez (yaklaşık 21 Haziran'da) dik geldiği andır.
Yaz gündönümü tarihi olan 21 Haziran, Kuzey Yarımküre'de en uzun gündüz ve en kısa gecenin yaşandığı gün olurken, kuzeye gidildikçe gündüz süresi de uzuyor. Bu tarih bazı ülkelerde kuzey yarıkürede yazın, güney yarıkürede kışın başlangıcı sayılıyor. Bununla beraber bazı ülkelerde de yazın veya kışın tam ortası kabul ediliyor.
Yılın en uzun gün ve gecesi olan 21 Haziran'da yaz gündönümü şöyle gelişmektedir: Güneş ışınları Yengeç Dönencesi'ne dik gelir ve güneş ışınları Kuzey Yarımküre'ye en dik, Güney Yarımküre'ye en eğik açılarla gelir. 21 Haziran'dan sonra Kuzey Yarımküre'de gündüzler kısalmaya (yaz gündönümü),Güney Yarımküre'de ise uzamaya (kış gündönümü) başlar.