Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Özer'den flaş açıklama: Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi bu ay içinde TBMM'ye gelecek

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer TBMM Genel Kurulu son dakika açıklamalarında bulundu.
BAKAN DUYURDU
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer TBMM Genel Kurulu son dakika açıklamalarında bulunuyor. Bakan Özer Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun TBMM'ye geleceği tarihi açıkladı.
Bakan Özer'in açıklamalarında öne çıkan başlıklar
Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi, inşallah bu ay içinde TBMM'ye gelecek.
Öğretmenlerimize uzaktan eğitimde, seçeneklerini zenginleştirmek için Öğretmen Bilişim Ağı'nı (ÖBA) kurduk. Bu platformu ilk kez 21 Ocak-7 Şubat 2022 tarihleri arasındaki 2 haftalık tatilde uygulayacağız. Bu tarihler arasında öğretmenlerimizin mesleki gelişim eğitimlerini uzaktan eğitim olarak düzenleyeceğimizin müjdesini de buradan duyurmak isterim.