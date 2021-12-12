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    • 12.12.2021 19:28
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    Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Özer'den flaş açıklama: Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi bu ay içinde TBMM'ye gelecek

    Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer TBMM Genel Kurulu'nda öğretmenleri yakından ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Özer Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bu ay içinde TBMM'ye geleceği tarihi de açıkladı. Bakan Özer, "Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi, inşallah bu ay içinde TBMM'ye gelecek" dedi.

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    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer TBMM Genel Kurulu son dakika açıklamalarında bulundu.

    BAKAN DUYURDU

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer TBMM Genel Kurulu son dakika açıklamalarında bulunuyor. Bakan Özer Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun TBMM'ye geleceği tarihi açıkladı.

    Bakan Özer'in açıklamalarında öne çıkan başlıklar

    Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi, inşallah bu ay içinde TBMM'ye gelecek.

    Öğretmenlerimize uzaktan eğitimde, seçeneklerini zenginleştirmek için Öğretmen Bilişim Ağı'nı (ÖBA) kurduk. Bu platformu ilk kez 21 Ocak-7 Şubat 2022 tarihleri arasındaki 2 haftalık tatilde uygulayacağız. Bu tarihler arasında öğretmenlerimizin mesleki gelişim eğitimlerini uzaktan eğitim olarak düzenleyeceğimizin müjdesini de buradan duyurmak isterim.

        ÖĞRENCİ SAYISI 5'E DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

        Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla illere gönderilen yazıya göre, Covid-19 salgın sürecinde okul öncesi eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için nüfusu az ve dağınık olan köy ve benzeri yerleşim yerlerinde ana sınıfı açılabilmesi için gerekli olan öğrenci sayısı 10'dan 5'e düşürüldü. Böylece bu bölgelerde en az 5 çocuk bulunması hâlinde bir grup oluşturularak ana sınıfı açılabilecek.

        10 ÇOCUK ŞARTI ARANMAYACAK

        40 bin yeni ana sınıfı hedefi kapsamında ikinci döneme 5 bin ana sınıfı yapımının yetiştirilmesini planladıklarını aktaran Özer, şunları kaydetti:



        "Yaklaşık bir ayda, ülke genelinde 4 bin 3 yeni ana sınıfını açtık. Bu ana sınıflarında 79 bin çocuğumuz eğitim almaya başladı. Böylece 5 yaş grubunda yaklaşık yüzde 78 olan okullaşma oranını, yaklaşık yüzde 84'e çıkardık. Kısa sürede geldiğimiz bu nokta hedefimizi güncellememiz gerektiğine işaret etti. Yeni hedef olarak şubat ayına kadar 10 bin yeni ana sınıfını hazır hâle getirmeyi planlıyoruz.

        Yaptığımız yeni düzenleme ile köy ve benzeri yerleşim yerlerindeki öğrencilerin okul öncesi eğitime erişimini kolaylaştırmak için önemli bir adım daha attık. Artık köylerde ana sınıfı açılması için 10 çocuk bulunması şartı aranmayacak. 5 çocuk için ana sınıfları açılabilecek. Ana sınıfı ve anaokulu sayısını artırarak tüm çocuklarımızın okul öncesinde eğitime rahatça ulaşabilmesi en büyük önceliğimiz. Bu doğrultuda çalışmalarımız aralıksız devam ediyor."
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