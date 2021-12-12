Okullarda ikinci ara tatil hangi tarihte olacak, okullar ne zaman kapanacak? 15 tatil ne zaman? Sömestr tatili hangi tarihte?

Milyonlarca öğrenci ve velisi 15 tatil ne zaman? Sömestr tatili hangi tarihte? Sorularının yanıtlarını yoğun bir şekilde araştırıyor. 6 Eylül'de başlayan yüzyüze eğitimde ilk ara tatil Kasım ayında yapılmıştı ve gözler ikinci ara tatile çevrilirken bir yandan da yarı yıl tatili hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2021-2022 yılı eğitim öğretim takvimine göre Okullarda ikinci ara tatil hangi tarihte olacak, okullar ne zaman kapanacak? İşte tüm bilgiler…
15 TATİL NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı 2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimi ile kasım ara tatili ve yarıyıl tatili (sömestr tatili) tarihleri belli oldu. Ocak ayında başlayacak olan yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.
2. DÖNEM ARA TATİL VE 15 TATİL NE ZAMAN?
Yarıyıl tatili 24 Ocak tarihinde başlayacak ve 4 Şubat'a kadar devam edecek.
2. dönem ara tatili 11-15 Nisan tarihleri aralığında olacak. Karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.
İkinci dönem ara tatili ise 11 Nisan 2022 Pazar günü başlayıp 15 Nisan 2022 Cuma günü sona erecek
2022-2023 eğitim ve öğretim yılı, 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacaktır.