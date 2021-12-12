CHP’li belediyeler 60 milyon liralık deprem fonunu buharlaştırdı!

CHP'nin yönettiği belediyelerde, olası büyük depreme hazırlık için ayrılan 'Gecekondu Fonu' ya amacı dışında kullanıldı ya da özel hesaplara aktarıldı.
Aktif deprem kuşağı üzerinde yer alan İstanbul, İzmir, Adana ve Samsun Atakum gibi kentlerde, hazine tarafından gönderilen yaklaşık 60 milyon TL'nin nereye harcandığı bilinmiyor.
Sayıştay'ın belediyelere ilişkin denetim raporu, acı gerçeği ortaya çıkardı. CHP'nin yönettiği belediyelerde; gecekondu bölgelerinin ıslahı için kullanılması gereken paraların amaçları dışında harcandığı Sayıştay tarafından somut örneklerle gözler önüne serildi.
SABAH'ta yer alan habere göre; 'Gecekondu Fonu'ndaki tutarların belediye tarafından istenilen bir yere harcanmasının mümkün olmamasına rağmen milyonlarca lira, belediyenin giderlerine gitti.
SAYIŞTAY KAYIT ALTINA ALDI
Sayıştay Başkanlığı'nın açıkladığı 2020 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu'nda şok tespitler yer aldı.
Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin fonda yer alan 53 milyon 458 bin 820 TL'yi başka amaçlar için kullandığı Sayıştay müfettişleri tarafından kayıt alına alındı.
Raporda "2020 yılı içerisinde toplam 53.458.820,75 TL aktarıldığı ve muhtelif mal ve hizmet alımları için mevzuata aykırı harcamalarda kullanıldığı tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.