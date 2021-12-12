CHP’li belediyeler 60 milyon liralık deprem fonunu buharlaştırdı!

CHP'nin yönettiği belediyelerde, olası büyük depreme hazırlık için ayrılan 'Gecekondu Fonu' ya amacı dışında kullanıldı ya da özel hesaplara aktarıldı.



Aktif deprem kuşağı üzerinde yer alan İstanbul, İzmir, Adana ve Samsun Atakum gibi kentlerde, hazine tarafından gönderilen yaklaşık 60 milyon TL'nin nereye harcandığı bilinmiyor.



Sayıştay'ın belediyelere ilişkin denetim raporu, acı gerçeği ortaya çıkardı. CHP'nin yönettiği belediyelerde; gecekondu bölgelerinin ıslahı için kullanılması gereken paraların amaçları dışında harcandığı Sayıştay tarafından somut örneklerle gözler önüne serildi.