Bakan Kurum Meclis'te HDP'li vekillerin yüzüne vurdu: Siz yaktınız biz yeniden inşa ettik

"SİZ YAKTINIZ, YIKTINIZ; BİZ YENİDEN İNŞA ETTİK"

Diyarbakır'da tarihî surları 50 milyon lira yatırımla restore ederken Şırnak'ta Dicle Mahallesi'nde yeni yuvalar yapmaya devam ettikleri bilgisini de veren Murat Kurum, şunları söyledi: "Mardin'de tarihi binaları ihya ederken Hakkâri'de yurtlar yapıyoruz, okullar yapıyoruz. Allah'ın izniyle, analarımızın duasıyla, milletimizin desteğiyle de yapmaya devam edeceğiz! Çünkü bizim bölgede attığımız her bir adım Kürt kardeşlerimizin umudu olmuştur. Açtığımız her yeni kapı Kürt kardeşlerimiz için huzur olmuştur. Attığımız her temel, kalemi silaha galip kılmıştır. Açtığımız her millet bahçesi çocuklarımızın neşesi olmuştur. Tamamladığımız her bir konut sıcacık, güven dolu bir yuvaya dönüşmüştür. Biz açtığımız her eserle Kürt kardeşlerimizin tebessümü için mücadele ederken siz annelerimizi feryat ettirdiniz, siz babalarımıza ağıtlar yaktırdınız. Biz 'Kürt kardeşlerimiz daha mutlu olsun, şehirlerimiz kalkınsın' diye mücadele ederken siz yaktınız, yıktınız, harap ettiniz. Sizin yaktığınız şehirleri biz yeniden imar ettik, yeniden inşa ettik, yeniden ihya ettik. Hiç telaşlanmayın! Siz isteseniz de istemeseniz de biz üretmeye devam edeceğiz. Çocuklarımızı; teröre, teröristlere, hainlere teslim etmedik; bundan sonra da etmeyeceğiz."

"KANAL İSTANBUL PROJESİNDE 'BÜROKRAT DİRENİYOR' YALANINI PİYASAYA SÜRDÜNÜZ"

Kanal İstanbul üzerinden tehdit dili kullanıldığını, müteahhitlerin, devlet kurumlarının, kurum yöneticilerinin hatta vatandaşların tehdit edildiğini vurgulayan Bakan Kurum, tehdit dili sahiplerine şu şekilde seslendi: "Bugün bu siyaset dilini kullananlar, siyasi geçmişinde tehditten başka bir şey olmayanlardır. Milletimiz bu zihniyeti çok iyi biliyor. Bu zihniyet şimdi, hiçbir mahcubiyet duymadan bu aziz milletle helalleşmekten bahsediyor. Milletten özür dilemesini bilmeyenler, milletten helallik isteyemez. Bu millet size hakkını helal etmez. 'Büyük projelere imza atmıyor' diye iftira attığınız bürokratlar, mahkemelerle korkuttuğunuz memurlarımız, 'AK Parti'ye oy veren öğretmene, öğretmen demem' dediğiniz yavrularımız sizi affetmezler, haklarını helal etmezler.

Biz sizin ajandanızı çok iyi biliyoruz. Şimdi de Kanal İstanbul projesinde 'bürokrat direniyor' yalanını piyasaya sürdünüz. Biz diyoruz ki işte bahsettiğiniz bürokratlarımız burada. Biz bugüne kadar hiçbir tehdit karşısında susmadık, bundan sonra da susmayacağız. Nasıl ki dün Marmaray'ı, Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi Köprülerimizi, 1 milyonu aşan sosyal konutlarımızı, İstanbul Havalimanını, şehir hastanelerimizi, millet bahçelerimizi yaptıysak Allah'ın izniyle milletin desteğiyle Kanal İstanbul'u da yapacağız.

Hiç üzülmeyin! Biz gece gündüz eser üretmeye devam edeceğiz. Biz hiçbir zaman dedikoduların, iftiraların, ithamların içinde olmayacağız. Dün olduğu gibi bugün de her zaman milletimizin yanında olacağız! Biz bu millete hizmeti, en büyük şeref olarak görüyoruz. Bu yüzden hep eser üreten tarafta olacağız! Hep yollarda olacağız! Milletimizin ihtiyacı neredeyse orada olacağız! Şırnak'ta olacağız, Edirne'de olacağız, Konya'nın ovalarında olacağız. Trabzon'un dağlarında olacağız. Hatay'ın yollarında olacağız."