HAVA DURUMU | Meteoroloji uyardı! Marmara için flaş kar uyarısı! İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
Aralık ayının ortalarına doğru yaklaşırken İstanbul'a ne zaman kar yağacak? sorusu en çok merak edilenler arasında yer aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklamasında sağanak yağışların yurdu etkisi altına almasının ardından hafta ortasında sıcaklıklar düşecek. Öte yandan Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "İstanbul da bugün bulutlu, sağanak yağışlı hava var. Yağışların öğleden sonra kuvvetli olması bekleniyor. Çarşamba günü ise Marmara'da kar yağar" şeklinde açıklama yaptı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Sakarya ve Bilecik hariç), Kıyı Ege ile Manisa, Denizli, Antalya ve Isparta çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Kıyı Ege ile Tekirdağ, İstanbul, Çanakkale, Bursa, Balıkesir ve Manisa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2); Balıkesir'in batı kıyı ilçeleri, İzmir'in kuzey ilçeleri ile Çanakkale'nin güney ve doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Meteoroloji hafta ortasının ardından kar yağışı geliyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun birçok şehrini etkisi altına alacak sağanak yağışla birlikte sıcaklıklar düşecek. Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte perşembe gününden itibaren kar yağışları görülecek.
MARMARA VE BİRÇOK BÖLGEYE KAR GELİYOR
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Bugün Kıyı Ege ile Tekirdağ, İstanbul (öğleden sonra), Çanakkale, Bursa, Balıkesir ve Manisa yağışlı. İzmir'in kuzeyi ile Çanakkale de kuvvetli. Batıda güneyli kuvvetli rüzgarlar var. Sıcaklık ortalamanın üzerinde devam ediyor. Çarşamba günü Kuzey Batı (Marmara) soğuk hava geliyor. Sıcaklıklar bugüne göre 10 C düşecek. Marmara'nın yükseklerine Uludağ, Kartepe kar yağar. Şehir merkezine kar yağmaz. Trakya, İç Ege Batı Karadeniz içi ve iç Anadolu'da kar yapar" şeklinde açıklama yaptı.