KPSS lisans, önlisans ve ortaöğretim başvuru tarihleri açıklandı mı? KPSS 2022 ne zaman yapılacak? ÖSYM duyurusu geldi mi?

Binlerce kişi yılsonu yaklaşınca sınav tarihlerini araştırmaya başladı ve KPSS 2022 ne zaman yapılacak? Sorusunun yanıtı merak konusu oldu. ÖSYM'nin her yıl belli tarihlerde düzenlediği KPSS sınavı lisans, önlisans ve ortaöğretim öğrencilerine ayrı ayrı olarak farklı tarihlerde gerçekleşiyor. Peki ÖSYM'den konuyla ilgili duyuru geldi mi? KPSS lisans, önlisans ve ortaöğretim başvuru tarihleri açıklandı mı? Kamu Personeli Seçme Sınavı başvuruları ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar…
KPSS 2022 NE ZAMAN?
ÖSYM 2022 sınav takvimi henüz yayınlanmadı, dolayısıyla KPSS 2022 başvuru ve sınav tarihleri henüz belli olmadı. Açıklama yapıldığında, haberimizde yer vereceğiz. ÖSYM 2021 yılına ait sınav takvimini Ocak ayında yayınlanmıştı.
KPSS NEDİR?
Kamu Personeli Seçme Sınavı, kısaltılmış hali ile KPSS; 18 Mart 2002 tarihinde, 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'na istinaden ilk olarak 2002 yılında ÖSYM tarafından hazırlanıp uygulamaya konulmuştur. Ülkemizdeki devlet kurumlarına kamu personeli alımı için düzenlenen bir sınavdır. Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme işlemi uygulanır ve atama yapılacak kadrolar, A Grubu Kadrolar ile B Grubu Kadrolar olarak ikiye ayrılır.