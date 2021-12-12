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    • 13.12.2021 10:09
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    • 13.12.2021 10:09
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    KPSS lisans, önlisans ve ortaöğretim başvuru tarihleri açıklandı mı? KPSS 2022 ne zaman yapılacak? ÖSYM duyurusu geldi mi?

    KPSS 2022 ne zaman yapılacak? KPSS lisans, önlisans ve ortaöğretim başvuru tarihleri açıklandı mı? ÖSYM duyurusu geldi mi? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Kamuda kariyer hedefleyen binlerce kişinin katılmak zorunda olduğu KPSS'nin 2022 yılı başvuru ve sınav tarihleri yeni yıla az bir zaman kala merakla araştırılanlar arasında yer aldı. Peki açıklama yapıldı mı? İşte ayrıntılar...

    takvim.com.tr
    KPSS 2022 ne zaman yapılacak?

    Binlerce kişi yılsonu yaklaşınca sınav tarihlerini araştırmaya başladı ve KPSS 2022 ne zaman yapılacak? Sorusunun yanıtı merak konusu oldu. ÖSYM'nin her yıl belli tarihlerde düzenlediği KPSS sınavı lisans, önlisans ve ortaöğretim öğrencilerine ayrı ayrı olarak farklı tarihlerde gerçekleşiyor. Peki ÖSYM'den konuyla ilgili duyuru geldi mi? KPSS lisans, önlisans ve ortaöğretim başvuru tarihleri açıklandı mı? Kamu Personeli Seçme Sınavı başvuruları ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar…

    KPSS 2022 NE ZAMAN?

    ÖSYM 2022 sınav takvimi henüz yayınlanmadı, dolayısıyla KPSS 2022 başvuru ve sınav tarihleri henüz belli olmadı. Açıklama yapıldığında, haberimizde yer vereceğiz. ÖSYM 2021 yılına ait sınav takvimini Ocak ayında yayınlanmıştı.

    KPSS NEDİR?

    Kamu Personeli Seçme Sınavı, kısaltılmış hali ile KPSS; 18 Mart 2002 tarihinde, 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'na istinaden ilk olarak 2002 yılında ÖSYM tarafından hazırlanıp uygulamaya konulmuştur. Ülkemizdeki devlet kurumlarına kamu personeli alımı için düzenlenen bir sınavdır. Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme işlemi uygulanır ve atama yapılacak kadrolar, A Grubu Kadrolar ile B Grubu Kadrolar olarak ikiye ayrılır.

        A Grubu Kadrolar: Başbakanlık, Bakanlıklar, müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyine bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen; belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına ayrılan kadro grubudur.

        B Grubu Kadrolar: 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.

        KPSS TÜRLERİ NELERDİR?

        KPSS genel olarak puan türleri üzerine ele alınır ve atama gerçekleştirilir. Böylece hem mesleki açıdan hem de eğitime bağlı olarak memur kadroları doldurulmuş olur. Bu doğrultuda 3 farklı KPSS puan türü yer almaktadır. Bunlar P1, P2, P3 olarak ele alınır. Her bir puan türü farklı alanı göstermektedir ve bu alanlar üzerinde KPSS sınavı bağlamında atama sağlanır.

        - KPSS P1 puanı genel yetenek ve genel kültür puanlarının ele alınması ile hesaplanır. Genel yetenek %70 ve genel kültür ise %30 üzerinden hesaplama yapılır.

        - KPSS P2 puanı ise genel yetenek yüzde altmış ve genel kültür %40 üzerinden saplama ile gerçekleşir.

        - Aynı şekilde KPSS P3 puanı ise eşit oranda genel yetenek ve genel kültür üzerinden hesaplanır. Bu puan türü lisans için gerçekleştirilir.
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        Haberler Güncel KPSS lisans, önlisans ve ortaöğretim başvuru tarihleri açıklandı mı? KPSS 2022 ne zaman yapılacak? ÖSYM duyurusu geldi mi?
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