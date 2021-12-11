Başhekim kendini şikayet etti, savcılık suç unsurunun olmadığına hükmetti

Kocaeli Darıca Farabi Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mustafa Güneş, 2020 yılının aralık ayında koronavirüse yakalandı. Evde tedavisine başlanan ve durumunun ağırlaşması üzerine başhekim olarak görev yaptığı Darıca Farabi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne yatırılan Güneş, daha sonra kendi talebi doğrultusunda 112 Acil'e ait ambulansla oğlunun doktor olarak görev yaptığı Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavisi tamamlanan Güneş, görevine döndü.

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