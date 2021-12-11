Bilim insanı Uğur Şahin, aşı karşıtı komplo düşkünlerinin iddiasını çürüten fotoğrafını sonunda paylaştı

"Uğur Şahin aşı oldu mu" sorusuna fotoğraflı yanıt geldi. Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında mRNA teknolojisine sahip olan BioNTech aşısını geliştiren Uğur Şahin hakkında asılsız iddialar bu görselle son buldu.
Dünyayı kasıp kavuran koronavirüse karşı milyonlarca kişi aşılanırken Uğur Şahin'in aşı yaptırmadığı öne sürülüyordu.
UĞUR ŞAHİN İDDİALARA KARŞI SUSKUNLUĞUNU BOZDU
Şahin bu söylentiler üzerine LinkedIn hesabı üzerinden aşı olurken çektirdiği bir fotoğrafı yayınladı.
Fotoğrafın yanında yazılı bir açıklama da yer aldı.
"YANLIŞ SÖYLENTİLERİ DURDURMAK İÇİN ARKADAŞLARIM 'FOTOĞRAF PAYLAŞ' DİYORDU"
Eşi Özlem Türeci ve kendisinin 3 doz BioNTech aşısını olduğunu söyleyen immunulog ve onkolog Şahin, Mahatma Gandhi'nin "Düşman korkudur. Nefret olduğunu sanırız ama gerçekte korkudur" sözleriyle başladığı İngilizce açıklamasında, "Birkaç aydır arkadaşlarım bu yanlış söylentileri ele almak için aşı olduğum bir fotoğrafımı paylaşmam için beni zorluyorlardı'" ifadelerini kullandı.