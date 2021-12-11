Bilim insanı Uğur Şahin, aşı karşıtı komplo düşkünlerinin iddiasını çürüten fotoğrafını sonunda paylaştı

Şimdiye kadar kurduğu iletişimin kendisiyle ilgili olmaması gerektiğine inandığını belirten Şahin, "Onun için bunu yapmayı reddetmiştim. İletişimimin bilimsel şeffaflığa katkıda bulunması ve veriler, gerçekler ve içgörüler sağlaması gerektiğine inanıyorum" dedi.

"KORKULARIYLA MÜCADELE EDENLER İÇİN PAYLAŞTIM"

Eski bir okul arkadaşının ağır koronavirüs geçirdiğini ve 3 haftadır solunum cihazına bağlı olduğunu öğrendiğini aktaran Şahin, sözlerini şöyle sonlandırdı: