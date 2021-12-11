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    • Güncel
    • 11.12.2021 16:51
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    • 11.12.2021 17:09
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    Bilim insanı Uğur Şahin, aşı karşıtı komplo düşkünlerinin iddiasını çürüten fotoğrafını sonunda paylaştı

    Aşı karşıtları "Uğur Şahin aşı olmadı" dedikodusunu dillendirerek çeşitli deli saçması iddialar ortaya atıyordu. BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, aşı karşıtlarının kendisi hakkındaki iddialarına geçmiş aylarda hastanede çekilen fotoğraf karesiyle cevap verdi. Eşi ve kendisinin 3 doz BioNTech aşısını olduğunu söyleyen Şahin korkanlar için bu paylaşımı yaptığını belirtti. Haberin detayları...

    Uğur Şahin komploculara fotoğraf attı

    "Uğur Şahin aşı oldu mu" sorusuna fotoğraflı yanıt geldi. Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında mRNA teknolojisine sahip olan BioNTech aşısını geliştiren Uğur Şahin hakkında asılsız iddialar bu görselle son buldu.

    Dünyayı kasıp kavuran koronavirüse karşı milyonlarca kişi aşılanırken Uğur Şahin'in aşı yaptırmadığı öne sürülüyordu.

    UĞUR ŞAHİN İDDİALARA KARŞI SUSKUNLUĞUNU BOZDU

    Şahin bu söylentiler üzerine LinkedIn hesabı üzerinden aşı olurken çektirdiği bir fotoğrafı yayınladı.

    Fotoğrafın yanında yazılı bir açıklama da yer aldı.

    "YANLIŞ SÖYLENTİLERİ DURDURMAK İÇİN ARKADAŞLARIM 'FOTOĞRAF PAYLAŞ' DİYORDU"

    Eşi Özlem Türeci ve kendisinin 3 doz BioNTech aşısını olduğunu söyleyen immunulog ve onkolog Şahin, Mahatma Gandhi'nin "Düşman korkudur. Nefret olduğunu sanırız ama gerçekte korkudur" sözleriyle başladığı İngilizce açıklamasında, "Birkaç aydır arkadaşlarım bu yanlış söylentileri ele almak için aşı olduğum bir fotoğrafımı paylaşmam için beni zorluyorlardı'" ifadelerini kullandı.

        Şimdiye kadar kurduğu iletişimin kendisiyle ilgili olmaması gerektiğine inandığını belirten Şahin, "Onun için bunu yapmayı reddetmiştim. İletişimimin bilimsel şeffaflığa katkıda bulunması ve veriler, gerçekler ve içgörüler sağlaması gerektiğine inanıyorum" dedi.

        "KORKULARIYLA MÜCADELE EDENLER İÇİN PAYLAŞTIM"

        Eski bir okul arkadaşının ağır koronavirüs geçirdiğini ve 3 haftadır solunum cihazına bağlı olduğunu öğrendiğini aktaran Şahin, sözlerini şöyle sonlandırdı:

        ''Eşinden kendisinin ve ailesinin aşı olmadığını öğrendim. Bu kararı neden aldıklarını sormadım. İnsanların farklı, kişisel nedenleri vardır. Bununla birlikte, en yaygın temel neden, genellikle yanlış bilgi ve güvensizlikten kaynaklanan korku gibi görünüyor. Korku rasyonel değildir, ancak her zaman gerçek ve haklı hissettirir. Çoğu zaman öfke ve nefrete dönüşen şey insanların korkularıdır. Gerçekleri ve rakamları kullanarak korkuyla savaşmak zordur. Bazen korku, kişisel deneyimleri paylaşarak daha iyi alt edilebilir. Bu nedenle korkularıyla bizzat mücadele edenlere ulaşmak için 2021 başlarında Kovid-19 aşımı gösteren bir resim paylaşmak istiyorum."

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        Uğur Şahin komploculara fotoğraf attı
        Haberler Güncel Bilim insanı Uğur Şahin, aşı karşıtı komplo düşkünlerinin iddiasını çürüten fotoğrafını sonunda paylaştı
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