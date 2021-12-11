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    • 11.12.2021 16:48
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    • 11.12.2021 16:49
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    Komandolardan tırmanma kulesinde atış talimi! Nefes kesen görüntüler

    Milli Savunma Bakanlığı, komandoların, binanın duvarından silahla ateş ederek indiği anlara ilişkin eğitim videosunu sosyal medyadan paylaştı. Bakanlığın Twitter'daki hesabından komandoların eğitimde çekilen görüntüleri, "Kartal olur süzülür gökte, aslan olur kükrer yerde, bir destandır dalga dalga büyür gönüllerde. Kahraman komandolarımızın eğitimlerinden nefes kesen görüntüler" notu ile paylaşıldı.

    Kartal olur süzülür gökte, aslan olur kükrer yerde

    Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında eğitimleri süren Mehmetçik, metrelerce yükseklikteki tırmanma kulesinde atış talimi yaptı.

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), komandoların zorlu şartlardaki eğitimlerine ilişkin görüntüleri, sosyal medya hesabından paylaştı.

    "Kartal olur süzülür gökte, aslan olur kükrer yerde, bir destandır dalga dalga büyür gönüllerde. Kahraman komandolarımızın eğitimlerinden nefes kesen görüntüler" başlığıyla yapılan paylaşımda, komandoların Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında metrelerce yükseklikteki tırmanma kulesinde atış talimi yaptıkları anların görüntüleri yer aldı.



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    Haberler Güncel Komandolardan tırmanma kulesinde atış talimi! Nefes kesen görüntüler
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