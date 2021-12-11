Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: Omicron varyantı Türkiye'de! İşte vakaların olduğu iller

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bakanlığının 2022 yılı bütçesine ilişkin TBMM Genel Kurulunda konuştu.
Koca, "Omicron varyantı bizde var şu ana kadar 6 vaka tespit edildi vakalardan 1'i İstanbul 5'i İzmir'de" dedi.
"VATANDAŞIMIZIN TEREDDÜTÜ OLMASIN"
Sağlık Bakanı Koca, süper varyant da denilen Kovid-19'un Omicron mutasyonu için "Omicron varyantı bizde var, şu ana kadar 6 vaka tespit edildi, 5 İzmir, biri İstanbul. Bu 6 vakanın hastane ihtiyacı olmadı. Belirtileri hafif ayaktan takip edilen sorunu olmayan hastalar.
Omicron varyantıyla ilgili vatandaşın tereddüttü olmasın. Bulaşıcılığı daha fazla ama etkisinin ön belirtilerle daha düşük olabileceği şeklinde düşünüyoruz. Yapılması gereken vatandaşımızın bugüne kadar olduğu gibi tedbirlere devam etmesidir" dedi.
Koca sadece Sağlık Bakanı değil aynı zamanda bir hekim olarak TBMM'de bulunduğunu söyledi.
Doktorun hastasına sevgi ve şefkatle yaklaşan kişi olduğunu ifade eden Koca, "Bazen sevdiğinize can verirsiniz, bazen sevdiğiniz elinizde can verir. Yükü ağır bir meslektir hekimlik. Doktor, kendisinin canına kast edeni bile tedavi etmeye yemin etmiş bir mesleğin mensubudur." diye konuştu.
Hekimlerin tüm ayrışmalardan, sürtüşme ve çatışmalardan arındırılmış bir iş yaptıklarına işaret eden Koca, sağlık hizmeti verirken çalışanları ile tepeden tırnağa bir organizasyon halinde görev yaptıklarını kaydetti.
Sağlık hizmetinin tıpkı bir insan vücudu gibi olduğunu anlatan Koca, neresinde bir arıza oluşursa kalbinin orada attığını, her bir parçasının çok önemli bir görevi yerine getirdiğini ve hepsinin toplam sağlığının hayati önem taşıdığını belirtti. Koca, "Hiçbir uzvuna 'o olmasa da olur' diyemeyiz." ifadesini kullandı.
Bakan Koca, salgının en zor günlerinde TBMM Genel Kurulunda bir konuşma yaptığını hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü: