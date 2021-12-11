Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: Omicron varyantı Türkiye'de! İşte vakaların olduğu iller

Koca sadece Sağlık Bakanı değil aynı zamanda bir hekim olarak TBMM'de bulunduğunu söyledi.

Doktorun hastasına sevgi ve şefkatle yaklaşan kişi olduğunu ifade eden Koca, "Bazen sevdiğinize can verirsiniz, bazen sevdiğiniz elinizde can verir. Yükü ağır bir meslektir hekimlik. Doktor, kendisinin canına kast edeni bile tedavi etmeye yemin etmiş bir mesleğin mensubudur." diye konuştu.

Hekimlerin tüm ayrışmalardan, sürtüşme ve çatışmalardan arındırılmış bir iş yaptıklarına işaret eden Koca, sağlık hizmeti verirken çalışanları ile tepeden tırnağa bir organizasyon halinde görev yaptıklarını kaydetti.