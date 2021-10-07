Aşı karşıtlarını iddialarının çürütecek araştırma! Koronavirüs aşısı kalp rahatsızlığına neden oluyor mu? BioNTech aşısı ne kadar etkili?
Dünya 2019 Aralık ayından bu yana bir virüsle savaşıyor. Yaşamamızı tamamen değiştirmemize neden olan koronavirüsten korunmak için aşı uygulamaları hız kesmeden devam ederken bazı aşı karşıtları ortaya birçok iddia atıp insanların kafasının karışmasına neden oldu. Ancak gelen son araştırma aşı karşıtlarının en çok kullandığı iddiayı çürütecek cinsten. İşte detaylar
07.10.2021 16:19
- Son Güncelleme: 07.10.2021 16:45
Dünya yaklaşık iki yıldır tabiri caizse koronavirüs ile yatıp koronavirüs ile kalkıyor... 5 milyona yakın cana mal olan virüs 'eski normal'lerimizi de geride bırakmamıza neden oldu.
AŞI KARŞITLARININ 'KANIT'I ÇÖKTÜ
NBC News'ta yer alan habere göre, aşı karşıtlarının en gözde 'kanıtı' çöktü. İsrail'de yapılan araştırma ile koronavirüs aşısları ile kalp rahatsızlıkları arasındaki olası bağlantı mercek altına alındı.