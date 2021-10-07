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Haberler Dünya Aşı karşıtlarını iddialarının çürütecek araştırma! Koronavirüs aşısı kalp rahatsızlığına neden oluyor mu? BioNTech aşısı ne kadar etkili?

Aşı karşıtlarını iddialarının çürütecek araştırma! Koronavirüs aşısı kalp rahatsızlığına neden oluyor mu? BioNTech aşısı ne kadar etkili?

Dünya 2019 Aralık ayından bu yana bir virüsle savaşıyor. Yaşamamızı tamamen değiştirmemize neden olan koronavirüsten korunmak için aşı uygulamaları hız kesmeden devam ederken bazı aşı karşıtları ortaya birçok iddia atıp insanların kafasının karışmasına neden oldu. Ancak gelen son araştırma aşı karşıtlarının en çok kullandığı iddiayı çürütecek cinsten. İşte detaylar

07.10.2021 16:19 - Son Güncelleme: 07.10.2021 16:45
Aşı karşıtlarını iddialarını çürütecek araştırma! Koronavirüs aşısı kalp rahatsızlığına neden oluyor mu? BioNTech aşısı ne kadar etkili?

Dünya yaklaşık iki yıldır tabiri caizse koronavirüs ile yatıp koronavirüs ile kalkıyor... 5 milyona yakın cana mal olan virüs 'eski normal'lerimizi de geride bırakmamıza neden oldu.

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Aşı karşıtlarını iddialarını çürütecek araştırma! Koronavirüs aşısı kalp rahatsızlığına neden oluyor mu? BioNTech aşısı ne kadar etkili?

Dünya genelinde 237 milyonun üzerinde kişiye bulaşan virüs pandeminin başından beri bilimin merceğinde. Neredeyse bilim insanları mesailerinin çoğunu bu virüsü yenmeye ayırmış durumda.

Aşı karşıtlarını iddialarını çürütecek araştırma! Koronavirüs aşısı kalp rahatsızlığına neden oluyor mu? BioNTech aşısı ne kadar etkili?

Bunun da meyvelerini almaya devam ediyor. Virüse kaşı elimizdeki en kuvvetli silah olan aşıları bu çalışmalara borçluyuz. Zira dünya aşılar sayesinde tünelin ucundaki ışığı sonunda gördü. Ancak tüm bu çabaları baltalayan gelişmeler de yaşanıyor.

Aşı karşıtlarını iddialarını çürütecek araştırma! Koronavirüs aşısı kalp rahatsızlığına neden oluyor mu? BioNTech aşısı ne kadar etkili?

Aşı karşıtlığının yeni ve daha ölümcül varyantların ortaya çıkmasına neden olacağı uyarıları sürerken bilimi görmezden gelen bu grubu hayli üzecek bir haber geldi.

Aşı karşıtlarını iddialarını çürütecek araştırma! Koronavirüs aşısı kalp rahatsızlığına neden oluyor mu? BioNTech aşısı ne kadar etkili?

AŞI KARŞITLARININ 'KANIT'I ÇÖKTÜ
NBC News'ta yer alan habere göre, aşı karşıtlarının en gözde 'kanıtı' çöktü. İsrail'de yapılan araştırma ile koronavirüs aşısları ile kalp rahatsızlıkları arasındaki olası bağlantı mercek altına alındı.

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