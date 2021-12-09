Bakan Kurum'dan net Kanal İstanbul açıklaması: Hiçbir iftira ve tehdide izin

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Projelerimizi sabote etmeye dönük hiçbir iftira ve tehdide izin vermeyecek, ülkemizi şehircilik, lojistik, ulaşım, AR-GE ve deniz ticaretinin merkez ülkesi konumuna yükseltecek Kanal İstanbul'u da milletimize armağan edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Bakan Kurum, Twitter hesabından Kanal İstanbul'a ilişkin yaptığı açıklamada, Kanal İstanbul'un tarih boyunca kıtaları ve kültürleri birleştiren, medeniyetlere ev sahipliği yapan, dünyanın göz bebeği İstanbul'un yüzyıllardır hayalini kurduğu, boğazın güvenliğine, ülke ekonomisine, istihdama ve turizme katkı sağlayacak, İstanbul'un marka değerini zirveye taşıyacak bir "istiklal ve istikbal projesi" olduğunu belirtti.
Bakanlık tarafından büyük bir özenle hazırlanan ve görüşlere açılan Kanal İstanbul'un ÇED raporunun, mühendis ve uzmanlardan oluşan 20 kişilik ekip, 33 bilim dalında 200'e yakın bilim insanı tarafından incelendiğine ve ÇED Raporu hakkında 1590 sayfalık olumlu rapor hazırlandığına işaret eden Bakan Murat Kurum, şunları kaydetti: