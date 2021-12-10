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    • Güncel
    • 10.12.2021 09:02
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    • 10.12.2021 09:02
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    Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışan işçileri taşıyan işçi servisleri kafa kafaya çarpıştı

    Son dakika haberi... Mersin'in Silifke ilçesinde işçi taşıyan otobüsler kafa kafaya çarpıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Akkuyu Nükleer Güç Santrali işçileri kaza yaptı

    Alınan bilgiye göre, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışan işçileri taşıyan otobüslerden biri Büyükeceli Kavşağında aynı santrale işçi götüren başka bir servis otobüsüyle freninin patlaması sonucu kafa kafaya çarpıştı.



    Otobüslerden birinin yoldan çıktığı kazada ölen ya da yaralanan olmadı.



    Maddi hasarın meydana geldiği kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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    Haberler Güncel Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışan işçileri taşıyan işçi servisleri kafa kafaya çarpıştı
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