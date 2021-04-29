SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'a hakaret eden CHP'li Kaftancıoğlu'na mahkemeden ödül gibi ceza: 56 bin lira tazminat ödeyecek

Müvekkil Erdoğan'a atılan ve yapılan iftira yollu hakaretlerin ve aşağılayıcı ifadelerin büyüklüğü dikkate alınması istenilen dilekçede, Kaftancıoğlu'nun her bir paylaşımı için 50 bin liradan toplam 700 bin liralık manevi tazminata hükmedilmesi talep edilmişti.



BAŞKAN ERDOĞAN SERT ŞEKİLDE ELEŞTİRMİŞTİ

Başkan Erdoğan, AK Parti grubunda, Kaftancıoğlu'nun tweet'lerini görüntülü olarak izlettirip, sert eleştiriler yöneltmişti. Erdoğan, "Vefat etmiş anacığıma yönelik galiz küfürleri burada zikretmekten hicap duyacağım" demişti.