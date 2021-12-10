Bakan Karaismailoğlu Türksat 5B uydusu için tarih verdi: 19 Aralık 2021 Pazar günü Space X Falcon 9 roketiyle fırlatılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Türksat 5B uydumuzu; 19 Aralık 2021 Pazar günü saat 06:58'de, ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape CanaveralÜssü'nden Space X Falcon 9 roketiyle fırlatacağız.
20 KAT DAHA FAZLA VERİMLİLİĞE SAHİP
Türksat 5B, Türkiye'nin uydu ve iletişim imkânı olan KA band kapasitesini 15 kat artıracak. Türksat 5B, sabit sınıf uydularına göre 20 kat daha fazla verimliliğe sahip." açıklamasında bulundu.
55 GBPS'DEN DAHA FAZLA VERİ İLETİM KAPASİTESİ SAĞLAYACAK
Faydalı yük kapasitesi ve güç değerleriyle Türksat uydu filosunun en güçlüsü olan Türksat 5B, Sabit Uydu Servis (FSS) sınıfı uydulara göre en az 20 kat fazla kapasite verimliliği bulunan yüksek verimli uydu kategorisinde yer alıyor.
Türkiye'nin yanı sıra Orta Doğu'nun tamamı, Basra Körfezi, Kızıldeniz, Akdeniz, Kuzey ve Doğu Afrika, Nijerya, Güney Afrika ve yakın komşu ülkelerini içeren geniş bir kapsama alanında hizmet verecek olan Türksat 5B, frekansın tekrar kullanımı ve çoklu hüzme kapsama konseptlerinin kullanıldığı Ka-Bant faydalı yüküyle toplamda 55 Gbps'den daha fazla veri iletim kapasitesi sağlayacak.
TÜRKSAT 5B'DE YERLİ ÜRETİM EKİPMANLARI DA KULLANILDI
Türksat 5B Uydu Projesi'nde şirket tarafından yerli uydu endüstrisinin geliştirilmesi ve desteklenmesi amacıyla Yerli Endüstri Katkı Programı hayata geçirildi.
Türksat mühendislerinin desteğiyle ASELSAN tarafından iki adet haberleşme ekipmanı tasarlandı ve Türkiye'de üretilerek Türksat 5B'de kullanılması sağlandı.
Türkiye'nin uydu veri iletişim kapasitesi olan Ka-Bant kapasitesini 15 kattan fazla artıracak olan Türksat 5B, uydu haberleşmesinin kullanıldığı denizcilik ve havacılık gibi ticari sektörlerde etkin biçimde yerini alacak.