Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 10.12.2021 09:16
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.12.2021 09:16
    ABONE OL

    Son dakika: İzmir açıklarında 92 kaçak göçmen kurtarıldı

    İzmir Çeşme ve Dikili ilçeleri açıklarından, mahsur kalan 92 göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. Göçmenlerin, yasa dışı yollarla Yunanistan adalarına geçmeye çalıştıkları sırada, bu ülke unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği öğrenildi.

    İzmir açıklarında 92 kaçak göçmen kurtarıldı

    Çeşme ilçesi açıklarında görevli sahil güvenlik mobil radarı, 2 farklı noktada lastik bot içerisinde göçmenlerin olduğunu tespit belirledi.

    Harekete geçen sahil güvenlik botu, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 2 lastik bottaki toplam 82 göçmeni kurtararak kıyıya çıkarttı.

    Öte yandan, Dikili ilçesi açıklarında da geri itilen fiber tekne içerisindeki 10 düzensiz göçmen de kurtarıldı. Kıyıya çıkartılan toplam da 92 göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine Müdürlüğü'ne gönderildi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Türkiye’nin en büyüklerinden! Yüzde 65’i kurudu
    Haberler Güncel Son dakika: İzmir açıklarında 92 kaçak göçmen kurtarıldı
        SON DAKİKA