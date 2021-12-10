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    • 10.12.2021 09:21
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    • 10.12.2021 09:35
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    Son dakika! Fetullahçı Terör Örgütü'nün hücre evlerine (gaybubet) baskın

    Gelen son dakika haberine göre İstanbul’da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmaları kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan ve “gaybubet” diye tabir edilen hücre evlerinde saklandıkları tespit edilen 29 şüpheliden 24’ü yakalandı.

    FETÖ’nün hücre evlerine gaybubet baskın

    Son dakika haberleri... FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün eylem ve faaliyetlerine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında flaş bir gelişme yaşandı.

    Edinilen bilgiye göre, örgütün "Gaybubet Evi" olarak adlandırılan evlerde kaldığı tespit edilen, aralarında ihraç kaymakam adayı, ihraç emniyet müdürü ve ihraç öğretmenlerinde bulunduğu 29 şahsa yönelik eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirildi.

    Gerçekleştirilen operasyonda an itibariyle 24 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. 5 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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    Haberler Güncel Son dakika! Fetullahçı Terör Örgütü'nün hücre evlerine (gaybubet) baskın
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