10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü mesajları ve sözleri! En güzel, resimli Dünya İnsan Hakları Günü şiirleri!

İNSAN HAKLARI GÜNÜ MESAJLARI!

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi hepimizi güçlendirir. İnsan hakları günü kutlu olsun.

İnsan hakları her gün hepimiz için geçerlidir. Gün, bugündür.

Paylaşılan insanlığımız bu evrensel değerlere dayanmaktadır.

Eşitlik, adalet ve özgürlük, şiddeti önler ve barışı sürdürür.

Her ilerlemenin ve kurtuluşun anası hürriyettir.

Kişisel hürriyetler kutsaldır.

Soylu insan, hak ve adaleti her şeyden üstün tutar. (Konfüçyus)

Kişisel hürriyetler kutsaldır.

İnsanlar doğuştan eşittirler ama bunu, sonuna kadar sürdüremezler. (Montesquieu)

İnsan köle doğmaz, köle yapılır.

Bir tek kişiye yapılan haksızlık, bütün topluluğa yönelmiş bir tehdittir. (Montesquieu)

Bana hürriyetlerin en büyükleri olan düşünce, inanç, vicdan hürriyetlerini verin. (Milton)

İnsan her zaman kahraman olmaz ama her zaman insan olabilir. (Bacon)

En büyük sevgi, insanlık sevgisidir.

* İnsan, insanın efendisi olamaz. Haksızlığı aramak için lamba kullanmak gerekmez. (Socrates)

Eğer devamlı barış isteniyorsa insan kitlelerinin durumlarım iyileştirecek uluslararası tedbirler alınmalıdır.İnsanlığın tümünün gönenci, açlık ve baskının yerine geçmelidir. Dünya vatandaşları haset, aç gözlülük ve kinden uzaklaşacak şekilde eğitilmelidir. (Atatürk)