10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü mesajları ve sözleri! En güzel, resimli Dünya İnsan Hakları Günü şiirleri!

DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ ŞİİRLERİ

İNSAN HAKLARI UĞRUNA

İnsanlar, yöneticilerle hakları uğruna

Didişip durdu binlerce yıl;

Usanmadan bıkmadan,

Yılmadan...

Erişince, 1948 Aralığının on'u

İnsan Hakları Evrensel Bildirisiyle

Geldi haksızlığın sonu.

Umutlandırdı bu olay,

Mutlandırdı bu olay.

Çalışan insanoğlunu.

İnsan haklarına saygı,

Kardeşlik, özgürlük, eşitlik,

Kaderde, kıvançta birlik

Daha çok aydınlatır

İnsanlığın yolunu.

İNSANLAR

Evrensel bildiride

Sayılan bütün haklar

Dünyanın her yerinde

Özenle korunmalı.

Onurlu bir yaşamı

Kardeşçe paylaşmalı,

Sevmeyi öğrenmeli,

İnsanca yaşamalı.

Kalksın kulluk kölelik

Renk ayrımı olmasın

Eşit doğan insanlar

İnsan gibi yaşasın.

İNSAN

Gelin yüzlü papatyalar

Kırın en güzel süsüdür.

Ondan daha güzeller var

Bu,gülen insan yüzüdür.

Yaz ağaca küpe takar,

Gümüş dere durmaz akar.

Akan sudan güzeli var

Bu, gülen insan yüzüdür.

Artık hava kararınca

Yuvasındadır karınca.

Ölüm menzile varınca

Yaşlanan insan gözüdür.

Ne solan çiçek,duran su,

Ne karıncanın uykusu.

İnsana ilk dokunan şu

Küsen insanın sözüdür.

BİZ DÜNYA ÇOCUKLARI

Bizler çiçekleriyiz

Umudun ve sevincin,

Habercileriyiz biz,

Gelen mutlu günlerin.

Biz hepimiz kardeşiz.

Hep dünya çocukları,

Kuracağız birlikte

Yaşanası dünyayı.

Her ülkeden, her ırktan,

Biz dünya çocukları,

Verelim hep elele

Dünyanın her yerinde.

Haydi çocuklar gelin bizimle,

Yürüyelim biz yarına,

Haydi çocuklar gelin bizimle,

Mutluluğa ve barışa.