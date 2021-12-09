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    • 09.12.2021 16:42
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    • 09.12.2021 17:31
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    Son dakika: 18 yaşındaki Emirhan Yalçın’ı bıçaklayarak öldüren Yahya Al Abdo hakkında istenen ceza belli oldu

    Son dakika haberi... Ankara'nın Altındağ ilçesinde 18 yaşındaki Emirhan Yalçın'ı öldüren, Ali Yasin Güler'i yaralayan yabancı uyruklu Yahya Al Abdo hakkında, müebbet ile 22 yıl 10 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

    Emirhan’ın katiline istenen ceza belli oldu

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre, 10 Ağustos'ta Altındağ ilçesi Battalgazi Mahallesi'nde bulunan bir parkta çıkan kavgada yabancı uyruklu Yahya Al Abdo, Emirhan Yalçın ve Ali Yasin Güler'i bıçakla yaraladı. Hastaneye kaldırılan Yalçın, hayatını kaybetti.

    Emirhan Yalçın cinayetinden müebbet hapsi istenen şüpheli Abdo'nun ayrıca Ali Yasin Güler'e yönelik kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 9 yıldan 15 yıla, zincirleme şekilde tehdit suçundan 8 aydan 3 yıl 6 aya, hakaret suçundan ise 4 aydan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

    Olay sırasında Abdo ile birlikte hareket ettiği belirtilen 18 yaşından küçük şüpheli A.M.A. hakkındaki soruşturma ise devam ediyor.

    OLAYIN GEÇMİŞİ
    Ankara'nın Altındağ ilçesi Battalgazi Mahallesi'nde bulunan bir parkta 10 Ağustos'ta iki grup arasında çıkan kavgada Emirhan Yalçın ve Ali Yasin Güler bıçakla yaralanmış, hastaneye kaldırılan Yalçın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

    Kavgaya ilişkin gözaltına alınan yabancı uyruklu Abdo ile A.M.A, "kasten adam öldürme" suçundan tutuklanmıştı.

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    Haberler Güncel Son dakika: 18 yaşındaki Emirhan Yalçın’ı bıçaklayarak öldüren Yahya Al Abdo hakkında istenen ceza belli oldu
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