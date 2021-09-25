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    • 25.09.2021 12:43
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    • 25.09.2021 12:43
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    Altındağ'daki provokatif olaylarla ilgili son dakika gelişmesi! 99 kişi hakkında adli işlem yapıldı

    Ankara'nın Altındağ ilçesi Battalgazi Mahallesi'nde bulunan bir parkta 2 grup arasında çıkan kavgada Emirhan Yalçın ve Ali Yasin Güler bıçakla yaralanmış, hastaneye kaldırılan Yalçın müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Son dakika haberine göre yaşanan olaylara ilişkin gözaltına 99 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 27'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Altındağ’daki olaylarla ilgili flaş gelişme

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Battalgazi Mahallesi'nde bir kişinin öldürülmesi, bir kişinin yaralanmasından sonra bu bölgedeki Suriyelilere ait ev ve iş yerlerine yönelik yasa dışı eylemlere ilişkin soruşturması devam ediyor.

    Bu kapsamda, Battalgazi Mahallesi'nde "hırsızlık", "mala zarar verme", "görevli memura mukavemet", "kasten basit yaralama" ve "iş yeri dokunulmazlığının ihlali" suçlarının tespit edildiği 40 olay kayıtlara geçti.

    Savcılık talimatıyla yapılan çalışmalar neticesinde, olaylara karıştığı tespit edilen 99 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan 4'ü tutuklandı, 27'si ise konutu terk etmeme adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden 68'i de emniyetteki ifade işlemlerinin ardından bırakıldı.

    Herhangi bir adli vakaya karışmayan ancak haklarında tedbir alınması gereken 42 kişi de Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu'nun 13. maddesi gereğince muhafaza altına alındı.

    OLAY
    Ankara'nın Altındağ ilçesi Battalgazi Mahallesi'nde bulunan bir parkta 2 grup arasında çıkan kavgada Emirhan Yalçın ve Ali Yasin Güler bıçakla yaralanmış, hastaneye kaldırılan Yalçın müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

    Gözaltına alınan yabancı uyruklu Y.A. ile A.M.A "kasten adam öldürme" suçundan 11 Ağustos'ta tutuklanmıştı.

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    Haberler Güncel Altındağ'daki provokatif olaylarla ilgili son dakika gelişmesi! 99 kişi hakkında adli işlem yapıldı
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