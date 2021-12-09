6 milyon TL’lik araçlar çürümeye terk edildi

Yediemin otoparkı işletmecisi Orhan Ayaydın, kendilerine hırsızlık olaylarına karışan, hacizli, araması olan araçların getirildiğini söyledi. Ayaydın, "Bu araçlar belirli bir süreden sonra değerini kaybediyor. Artık çürüyor. Bunların hepsi milli servet, nereden bakarsanız 5-6 milyon lira değerinde araç burada var. Maalesef bunların hepsi artık çürümeye başladı" dedi.