Kovid-19 son durum! Sağlık Bakanlığı 9 Aralık 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 9 Aralık 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı.

9 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

Tabloya göre Türkiye'de son 24 saatte 350 bin 522 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 696 kişinin testi pozitif çıktı, 195 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgın son 6 haftada benzer günlük vaka sayılarıyla seyretti. Avrupa'da görülen ani artışlar ülkemizde görülmedi. Bu olumlu durumu sürdürmek ve kayıplarımızı azaltmak için eksik aşıları tamamlamalı tedbirden taviz vermemeliyiz." ifadelerini kullandı.

8 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

7 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU