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    • 09.12.2021 21:59
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    Kovid-19 son durum! Sağlık Bakanlığı 9 Aralık 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu paylaştı

    Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 9 Aralık 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 350 bin 522 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 696 kişinin testi pozitif çıktı, 195 kişi yaşamını yitirdi.

    takvim.com.tr
    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 9 Aralık 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı.

    9 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    Tabloya göre Türkiye'de son 24 saatte 350 bin 522 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 696 kişinin testi pozitif çıktı, 195 kişi yaşamını yitirdi.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgın son 6 haftada benzer günlük vaka sayılarıyla seyretti. Avrupa'da görülen ani artışlar ülkemizde görülmedi. Bu olumlu durumu sürdürmek ve kayıplarımızı azaltmak için eksik aşıları tamamlamalı tedbirden taviz vermemeliyiz." ifadelerini kullandı.

    8 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    7 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    6 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    5 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

        4 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

        3 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

        2 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

            1 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

            30 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

            29 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

                28 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

                27 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

                26 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU
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                    Haberler Güncel Kovid-19 son durum! Sağlık Bakanlığı 9 Aralık 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu paylaştı
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