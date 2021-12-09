Meclis'te yine bir el hareketi kavgası! İyi Partili Yasin Öztürk'ün hareketi ortalığı karıştırdı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gazi Meclis'teki ahlak sınırlarını aşan el hareketi ile tepkilerin odağı oldu. TBMM tutanaklarına da geçen el hareketini CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 'Elinin sırt kısmına vuruyor' diyerek kıvırmaya çalışsa da tepkiler dinmemişti.

İYİ PARTİLİ VEKİL ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Her görüşmede kavganın yaşandığı Meclis'te bugün yine bir kavga oldu.