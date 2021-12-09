Meclis'te yine bir el hareketi kavgası! İyi Partili Yasin Öztürk'ün hareketi ortalığı karıştırdı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gazi Meclis'teki ahlak sınırlarını aşan el hareketi ile tepkilerin odağı oldu. TBMM tutanaklarına da geçen el hareketini CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 'Elinin sırt kısmına vuruyor' diyerek kıvırmaya çalışsa da tepkiler dinmemişti.
İYİ PARTİLİ VEKİL ORTALIĞI KARIŞTIRDI
Her görüşmede kavganın yaşandığı Meclis'te bugün yine bir kavga oldu.
A Haber muhabiri Rüya Akkuş'un aktardığına göre, İyi Partili Yasin Öztürk'ün el hareketi yapması ortalığı karıştırdı. AK Partili vekillerle İyi Partili vekiller birbirine girdi. O sıralarda Meclis Tv yayın yapmazken, vekillerin birbirlerine yürüdüğü görüntülendi.
KILIÇDAROĞLU'NUN SKANDAL HAREKETİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki konuşması sırasında yaptığı el hareketine ilişkin soruya, "Hayır, asla öyle bir kastım yoktu. Ellerime değil sözlerime baksınlar…" dedi. TBMM tutanaklarına geçen, TBMM TV yayınında da saniye saniye kaydedilen el hareketini Kılıçdaroğlu'nun reddetme yoluna gitmesi şaşkınlık yarattı.