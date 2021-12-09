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    • Güncel
    • 09.12.2021 18:05
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    • 09.12.2021 18:18
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    Kemal Kılıçdaroğlu'na Şanlıurfa'da tepki: Teröre destek veren bir adamın burada ne işi var?

    Son dakika haberleri... TBMM'de yaptığı ahlak dışı hareketle tepkilerin odağı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu HDP ile yaptıkları gizli işbirliği için de varandaşın tepkisini çekmeye devam ediyor. Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa'da esnaf ziyareti yaptığı sırada bir vatandaşın "Teröre destek veren bir adamın burada ne işi var?" şeklindeki tepkisi ile karşılaştı.

    Kılıçdaroğlu’na Şanlıurfa’da tepki!

    Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı ile ittifak halinde olan CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu vatandaşın tepkisini çekiyor.

    Şanlıurfa'ya bir ziyaret gerçekleştiren Kemal Kılıçdaroğlu sert bir tepkiyle karşılaştı.

    Balıklıgöl'ü ziyaret eden, Kılıçdaroğlu'na bir vatandaş, "Teröre destek veren bir adamın burada ne işi var?" ifadeleriyle tepki gösterdi.

    "TERÖRE DESTEK VEREN BİR ADAMIN BURADA NE İŞİ VAR?"
    Terör ile arasına mesafe koyamayan CHP'nin Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na bir Bir vatandaş, "Teröre destek veren bir adamın burada ne işi var?" diye çıkışınca kısa süreli gerginlik yaşandı.

    CHP'liler vatandaşa tepki gösterirken, olay çıkmadan Kılıçdaroğlu bölgeden uzaklaştı.

    TEZKEREYE HDP İLE BİRLİKTE KARŞI ÇIKTI
    Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerektiği takdirde sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere Irak ve Suriye'ye gönderilmesi konusunda Cumhurbaşkanına verilen yetkinin 2 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresine TBMM Genel Kurulunda CHP ve HDP'nin "hayır" oyu vermişti.

        CHP'nin PKK'nın siyasi kolu HDP ile birlikte hayır demesi tepki çekti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu skandalı bir adım daha ileri taşıyarak Suriye tezkeresine 'Evet' demenin Cumhuriyet'e ihanet anlamına geleceğini söyledi.

        PKK'DAN ÖVGÜYÜ KAPTI
        CHP'nin 'Hayır' oyuna ilişkin konuşan PKK elebaşı Mustafa Karasu CHP'ye övgüler dizmişti.

        "HAYIRLI BİR İŞ YAPMIŞTIR"
        Karasu şunları söylemişti.

        "Baktı ki eğer savaş tezkeresine oy verirse iktidar olma iddiasını sürdüremez. Biz iyimser yaklaşarak böyle düşünüyor. Böyle düşünüyorsa doğrudur. Hayırlı bir iş yapmıştır."

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