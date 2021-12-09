Kemal Kılıçdaroğlu'na Şanlıurfa'da tepki: Teröre destek veren bir adamın burada ne işi var?

"TERÖRE DESTEK VEREN BİR ADAMIN BURADA NE İŞİ VAR?"

Terör ile arasına mesafe koyamayan CHP'nin Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na bir Bir vatandaş, "Teröre destek veren bir adamın burada ne işi var?" diye çıkışınca kısa süreli gerginlik yaşandı.

CHP'liler vatandaşa tepki gösterirken, olay çıkmadan Kılıçdaroğlu bölgeden uzaklaştı.

TEZKEREYE HDP İLE BİRLİKTE KARŞI ÇIKTI

Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerektiği takdirde sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere Irak ve Suriye'ye gönderilmesi konusunda Cumhurbaşkanına verilen yetkinin 2 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresine TBMM Genel Kurulunda CHP ve HDP'nin "hayır" oyu vermişti.