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    • 09.12.2021 19:18
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    Son dakika: PKK'dan kaçan kaçana: 5 Terörist daha teslim oldu

    Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 5 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

    DHA
    PKK’dan kaçan kaçana!

    İçişleri Bakanlığı PKK/KCK terör örgütünden kaçan 5 teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

    Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; PKK/KCK'dan kaçan 5 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.

    TERÖRİSTLER SURİYE VE IRAKTA FAALİYET YÜRÜTTÜ
    1992 ve 2014 yılları arasında terör örgütüne katılan örgüt mensuplarının Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

    193'E YÜKSELDİ
    Böylelikle 2021 yılında sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısının 193'e yükseldiği belirtildi.

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