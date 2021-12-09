Şehit polis Muhammed Uz'un katili kafe denetiminde yakalandı! O anlar güvenlik kamerasında

İstanbul Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Ekipleri tarafından Arnavutköy'de kafelere yönelik gerçekleştirilen denetimde, 2017 yılında bir polisin şehit edildiği olayın faillerinden birini yakaladı.



Denetimler sırasında şüpheli hareketleri ile polisin dikkatini çeken ve üzerinde 2 farklı sahte kimlik bulunan kişinin Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde kız kaçırma meselesi yüzünden çıkan kavga sonrası yaşanan olaylarda, polis memuru Muhammed Uz'un şehit edilmesi, bir polis memurunun ise yaralanması olayının faillerinden biri olduğu tespit edildi.