Şehit polis Muhammed Uz'un katili kafe denetiminde yakalandı! O anlar güvenlik kamerasında

İstanbul Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Ekipleri tarafından Arnavutköy'de kafelere yönelik gerçekleştirilen denetimde, 2017 yılında bir polisin şehit edildiği olayın faillerinden birini yakaladı.
Denetimler sırasında şüpheli hareketleri ile polisin dikkatini çeken ve üzerinde 2 farklı sahte kimlik bulunan kişinin Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde kız kaçırma meselesi yüzünden çıkan kavga sonrası yaşanan olaylarda, polis memuru Muhammed Uz'un şehit edilmesi, bir polis memurunun ise yaralanması olayının faillerinden biri olduğu tespit edildi.
Gözaltına alınan ve gerçek isminin Osman Genç olduğu öğrenilen kişi, adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen Osman Genç tutuklanarak cezaevine gönderildi.
HASMINI VURMAK İSTERKEN POLİSİ ŞEHİT ETTİLER
Ankara'da 2017 yılında kız kaçırma meselesinin devamında 1 kişinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan zanlı hastaneye götürülürken, hastane önünde bekleyen 2 kişinin zanlıyı hedef alarak ateş açması sonucu polis memuru Muhammed Uz şehit olmuş, 1 polis memuru ve zanlı ise yaralanmıştı.