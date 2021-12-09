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    • Güncel
    • 09.12.2021 20:29
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    • 09.12.2021 20:30
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    Ekrem İmamoğlu'nun 26 kişilik danışman ordusu ortaya çıktı

    Yönetime geldiği günden itibaren elle tutulur bir projeye imza atamayıp PR siyasetiyle iş yapan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun perde arkasındaki 26 kişilik danışman ordusu gün yüzüne çıktı. AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Fahri Şahin; İmamoğlu’nun 26 danışmanın isim ve soy isimlerini paylaştı. Hizmet alımı yaptığı danışmanlık şirketlerin danışmanlarının söz konusu listede yer almadığı öğrenildi. İşte isim isim o danışmanlar...

    İmamoğlu’nun 26 kişilik danışman ordusu ortaya çıktı

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 26 kişilik danışman kadrosu olduğu ortaya çıktı. Ekrem İmamoğlu'nun danışmanlarının yüksek oranda danışmanlık ücreti aldığı ifade edildi. Danışmanlara Passat marka makam aracı, makam şöförü ve asistan tahsis edildiği öğrenildi. Danışmanların çaycılarının da olduğu bildirildi.



    BU DANIŞMALARA NE DANIŞILIYOR?
    AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Fahri Şahin; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından Ekrem İmamoğlu'nun 26 danışmanın isim ve soy isimlerini paylaştı. Fahri Şahin, "Bu danışmalara ne danışılıyor? İBB'nin sorunları mı, siyasi kariyer planı mı?" diye sordu.



    Şahin, "İBB'nin 'Misafir' Belediye Başkanı'nın 26 kişilik danışman kadrosu var. (Hizmet alımı yaptığı danışmanlık şirketleri hariç) İstanbul'un hizmete hasret kaldığı görülünce insanlar doğal olarak soruluyor; bu danışmalara ne danışılıyor? İBB'nin sorunları mı, siyasi kariyer planı mı? İstanbul bunu haketmiyor!" ifadelerini kullandı.

        Ekrem İmamoğlu'nun 26 kişilik danışman kadrosu şöyle:
        Ertan Yıldız
        Yiğit Oğuz Duman
        Tonguç Çoban
        Baki Aydöner
        Gökhan Günaydın
        Filiz Doğan



        Yakup Öner
        Ergün Şahin
        Melih Geçek
        Cengiz Özkarabekir
        İrfan Baran

        İbrahim Bülbüllü
        Hakkı Sağlam
        İbrahim Kalpaklıkaya
        Resul Emrah Şahan
        Bülent Akköse
        Hakan Akkuş
        Fatih Oğuz


        Ceren Akdağ
        Mehmet Çakılcıoğlu
        Murat Ongun
        Murat Kantekin
        Cemalettin Özdemir
        Zeynep Neyza Akçabay
        Hasan Uzunyayla
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