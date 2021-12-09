Ekrem İmamoğlu'nun 26 kişilik danışman ordusu ortaya çıktı





BU DANIŞMALARA NE DANIŞILIYOR?

AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Fahri Şahin; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından Ekrem İmamoğlu'nun 26 danışmanın isim ve soy isimlerini paylaştı. Fahri Şahin, "Bu danışmalara ne danışılıyor? İBB'nin sorunları mı, siyasi kariyer planı mı?" diye sordu.