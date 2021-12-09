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    • Güncel
    • 09.12.2021 19:00
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    • 09.12.2021 19:00
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    Ülke Bazlı Eylem Planları nedir? Ülke Bazlı Eylem Planlarında neler var?

    Son dakika! Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Hem mal hem de hizmet ihracatı ile ilgili ortaya koyduğumuz hedeflerimizi içeren "Ülke Bazlı Eylem Planları"mızı kamuoyu ile paylaşacağız." dedi. Muş'un kritik açıklamalarının ardından Ülke Bazlı Eylem Planları nedir? Ülke Bazlı Eylem Planlarında neler var? soruları gündeme geldi.

    Ülke Bazlı Eylem Planları nedir?

    Son dakika... Ticaret Bakanı Mehmet Muş yaptığı açıklamada, ''İhracatımızdaki hızlı yükseliş ve ihracatın tetiklediği üretim artışıyla ivme kazanan yeni yatırımlarla, yıl sonunda Orta Vadeli Program büyüme hedefimiz olan yüzde 9 seviyesini de aşacağımıza ve çift haneli rakamlara ulaşacağımıza inanıyoruz. Hem mal hem de hizmet ihracatı ile ilgili ortaya koyduğumuz hedeflerimizi içeren "Ülke Bazlı Eylem Planları"mızı kamuoyu ile paylaşacağız. '' dedi. Peki ama Ülke Bazlı Eylem Planları nedir? Ülke Bazlı Eylem Planlarında neler var?

    ÜLKE BAZLI EYLEM PLANLAIR NEDİR?

    Ticaret Bakanı Mehmet muş: İhracatımızdaki hızlı yükseliş ve ihracatın tetiklediği üretim artışıyla ivme kazanan yeni yatırımlarla, yıl sonunda Orta Vadeli Program büyüme hedefimiz olan yüzde 9 seviyesini de aşacağımıza ve çift haneli rakamlara ulaşacağımıza inanıyoruz.

    "Hem mal hem de hizmet ihracatı ile ilgili ortaya koyduğumuz hedeflerimizi içeren "Ülke Bazlı Eylem Planları"mızı kamuoyu ile paylaşacağız."

    Detaylar gelecek...

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    Haberler Güncel Ülke Bazlı Eylem Planları nedir? Ülke Bazlı Eylem Planlarında neler var?
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