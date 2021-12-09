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    • 10.12.2021 05:20
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    • 10.12.2021 05:20
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    Son dakika: Kamuya personel alımı! Adalet Bakanlığına 200 personel alınacak

    Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de kamu personel alımına ilişkin detaylar da yer aldı. Buna göre, Adalet Bakanlığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri müdürlüklerine, sözlü sınavla kadrolu 200 personel alımı yapılacak.

    AA
    Adalet Bakanlığına 200 personel alınacak

    Son dakika haberi... Adalet Bakanlığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri müdürlüklerine, sözlü sınavla kadrolu 200 personel alımı yapılacak.

    Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, "Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği" hükümleri doğrultusunda, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri müdürlüklerinde istihdam edilecek 50 psikolog, 30 pedagog ve 120 sosyal çalışmacı personeli, sözlü sınav sonucuna göre alınacak.

    Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden Adalet Bakanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresinden e-Devlet şifresi ile yapacak. Başvurular 13 Aralık'ta başlayıp, 27 Aralık'ta sona erecek.

    Başvurular için gerekli koşullar, istenilen belgeler, sınav süreci ile ilgili diğer bilgiler Bakanlığın "www.adalet.gov.tr" internet adresinde yer alacak.

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    Haberler Güncel Son dakika: Kamuya personel alımı! Adalet Bakanlığına 200 personel alınacak
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