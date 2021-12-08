13 Kasım'da kaybolan Kübra'nın cinayet şüphelisi olarak arandığı ortaya çıktı. 22 yaşındaki Kübra Ekin'in, 7 zanlının tutuklandığı cinayete ilişkin, delilleri kararttığı iddiasıyla arandığı belirtildi. Kübra Ekin, 13 Kasım günü Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde birlikte yaşadığı annesi Rahime Özdemir'e 'alışverişe gidiyorum' diyerek evden ayrıldıktan sonra kaybolmuştu. Peki, Kübra Ekin bulundu mu, öldü mü? Kayıp Kübra Ekin kimdir, kaç yaşında, nereli? Kübra Ekin cinayet şüphelisi mi? İşte haberin detayı...
CİNAYET DELİLLERİNİ KARARTTIĞI İDDİASIYLA ARANIYOR
Diyarbakır'da kaybolan kadının, Bismil ilçesinde arazide bulunan erkek cesedi ile ilgili yürütülen soruşturmada cinayet delillerini kararttığı iddiasıyla arandığı tespit edildi.
Bismil'de 5 Kasım'da, İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanı Tatlıçayır Mahallesi Demirhan mezrasında 24 Ekim'de kaybolan M.B.K'nin (29) cesedinin bulunmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Kentte bir süredir kendisinden haber alınamadığı belirtilen 22 yaşındaki Kübra Ekin'in, 7 zanlının tutuklandığı cinayete ilişkin, delilleri kararttığı iddiasıyla arandığı kaydedildi.
Tutuklanan bir şüpheli ile yurt dışına çıkmak için başvuru yaptığı tespit edilen ancak pasaport alamadığı öğrenilen Ekin'in bulunması için güvenlik güçlerinin çalışması sürüyor.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, M.B.K'nin cesedinin arazide bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 7 zanlı tutuklanmış, soruşturma kapsamında 2 zanlıdan birinin 25 Ekim'de yurt dışına çıktığı, diğerinin de 15 Kasım'da silahla öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.
Bismil'e 17 kilometre uzaklıktaki Tatlıçayır köyü mevkisinde 5 Kasım günü köylüler tarafından arazide Mehmet Berat Kağanarslan'ın cesedi bulundu. 22 Ekim'de ailesi tarafından kayıp başvuruş yapılan Kağanarslan'ın öldürülüp, cesedinin yakıldığı belirlendi. Olayıyla ilgili yürütülen soruşturmada Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 14 şüpheli tespit etti. Adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla 11 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 7'si tutuklanırken 4'ü ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
ŞÜPHELİLERDEN BİRİ ÖLDÜRÜLMÜŞ
Şüphelilerinden S.Ç.'nin 15 Kasım'da silahla vurularak cinayete kurban gittiği tespit edildi, 1 şüphelinin yurt dışına çıktığı, diğer şüphelinin ise mayıs ayında Bağlar ilçesi Lezgin Avcı Caddesi'nde marketten ekmek alıp dönerken kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğradığı beyanıyla basında gündem olan Kübra Ekin olduğu belirlendi.
ALIŞVERİŞE DİYE ÇIKTI, BİR DAHA DÖNMEDİ
Kübra Ekin, 13 Kasım günü Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde birlikte yaşadığı annesi Rahime Özdemir'e 'alışverişe gidiyorum' diyerek evden ayrıldıktan sonra sırra kadem basmıştı. Kızının bulunmasını isteyen Rahime Özdemir, 'soruşturmanın etkin yürütülmesi için Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi'ne başvurmuştu. Basına da yansıyan olay sonrası Ekin'in bulunması için özel ekip kurulmuştu.