Kübra Ekin bulundu mu, öldü mü? Kayıp Kübra Ekin kimdir, kaç yaşında, nereli? Kübra Ekin cinayet şüphelisi mi?

CİNAYET DELİLLERİNİ KARARTTIĞI İDDİASIYLA ARANIYOR

Diyarbakır'da kaybolan kadının, Bismil ilçesinde arazide bulunan erkek cesedi ile ilgili yürütülen soruşturmada cinayet delillerini kararttığı iddiasıyla arandığı tespit edildi.

Bismil'de 5 Kasım'da, İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanı Tatlıçayır Mahallesi Demirhan mezrasında 24 Ekim'de kaybolan M.B.K'nin (29) cesedinin bulunmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Kentte bir süredir kendisinden haber alınamadığı belirtilen 22 yaşındaki Kübra Ekin'in, 7 zanlının tutuklandığı cinayete ilişkin, delilleri kararttığı iddiasıyla arandığı kaydedildi.

Tutuklanan bir şüpheli ile yurt dışına çıkmak için başvuru yaptığı tespit edilen ancak pasaport alamadığı öğrenilen Ekin'in bulunması için güvenlik güçlerinin çalışması sürüyor.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, M.B.K'nin cesedinin arazide bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 7 zanlı tutuklanmış, soruşturma kapsamında 2 zanlıdan birinin 25 Ekim'de yurt dışına çıktığı, diğerinin de 15 Kasım'da silahla öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.

Bismil'e 17 kilometre uzaklıktaki Tatlıçayır köyü mevkisinde 5 Kasım günü köylüler tarafından arazide Mehmet Berat Kağanarslan'ın cesedi bulundu. 22 Ekim'de ailesi tarafından kayıp başvuruş yapılan Kağanarslan'ın öldürülüp, cesedinin yakıldığı belirlendi. Olayıyla ilgili yürütülen soruşturmada Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 14 şüpheli tespit etti. Adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla 11 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 7'si tutuklanırken 4'ü ise adli kontrolle serbest bırakıldı.