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    • 08.12.2021 09:24
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    Bursa'da akılalmaz kaza! Aracın metro alt geçidi merdivenlerine düşmesi sonucu bir kişi öldü

    Son dakika haberi... Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir aracın yoldan çıkarak metro istasyonunun alt geçit merdivenlerine düşmesi sonucu araçta bulunan 21 yaşındaki Davut Can Duman hayatını kaybetti. Sürücü A.O. gözaltına alınırken Davut Can Duman'ın cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Bursa’da akılalmaz kaza! Araç metroya uçtu

    Alınan bilgiye göre, Nilüfer ilçesinde A.O'nun (21) kullandığı 16 ATY 83 plakalı hafif ticari araç yoldan çıktı. Bariyerleri aşarak kaldırımda bulunan ağaca ve aydınlatma direğine çarpan araç, Nilüfer Metro İstasyonu alt geçidi merdivenlerine düştü.

    İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Servis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazanın ardında araçta bulunan H. E. E. (20) ve S.D. (20) yaralanırken, 21 yaşındaki Davut Can Duman olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü A.O. ise kazayı yara almadan atlattı.

    Kazada hayatını kaybeden Davut Can Duman'ın doğum günü olduğu ve arkadaşlarıyla birlikte kutlamadan döndüğü öğrenildi.
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        Haberler Güncel Bursa'da akılalmaz kaza! Aracın metro alt geçidi merdivenlerine düşmesi sonucu bir kişi öldü
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