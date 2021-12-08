Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 08.12.2021 13:23
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.12.2021 13:33
    ABONE OL

    Erdoğan'dan duyurdu! Stokçuluğa karşı yasal düzenleme yolda

    Son dakika haberine Başkan Erdoğan, Katar ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularına yanıt verdi. Son dönemde özellikle gıda fiyatlarında yaşanan spekülatif artış ve stokçulukla ilgili sorulara da yanıt veren Erdoğan, yasal düzenlemenin geleceğini açıkladı. Erdoğan stokçularla ilgili olarak, "Hem ellerindekine el koyacağız hem de cezai müeyyideleri yüksek tutacağız." ifadelerini kullandı.

    Stokçuluğa karşı yasal düzenleme yolda

    Katar ziyaretinin ardından soruları yanıtlayan Başkan Erdoğan, stokçulukla mücadele için yasal düzenlemenin yolda olduğunu duyurdu.

    Erdoğan stokçuluğa geçit vermeyeceklerini net bir dille ifade ederken, "Hem ellerindekine el koyacağız hem de cezai müeyyideleri yüksek tutacağız." dedi.

    İşte Erdoğan'ın açıklamalarından o bölüm
    Tabi şu anda kimi ürünlerde görülen fiyat artışlarının bir sebebi küresel emtia fiyatlarının yükselişiyken, bir sebebi de maalesef piyasadaki açgözlü fırsatçılardır. Bu özellikle de stokçuluktan kaynaklanıyor.



    YASAL DÜZENLEME GELİYOR
    Şimdi bu bütçe müzakerelerinden sonra hemen bir yasal düzenleme yapacağız ve bu stokçuların üzerine ciddi manada gideceğiz. Bundan sonraki süreçte cezai müeyyidelerin çok daha yüksek olacağının sinyalini şimdiden veriyorum. Bunu bilsinler ve bu stokçuluğa tevessül etmesinler.

    ELLERİNDEKİ ÜRÜNLERE EL KOYACAĞIZ
    Hem ellerindekine el koyacağız hem de cezai müeyyideleri yüksek tutacağız. Stokçuluk bizim dinimizde de haramdır. Bunun adı ihtikardır. Buna fırsat veremeyiz. Kimse yaptığı işle vatandaşımıza zulüm edemez. Vatandaşımıza yaptıkları bu zulümle, oradan kazandıklarıyla helal lokma yediklerini zannetmesinler. Fakir fukaranın hakkını gasp ediyorlar, bunu yiyorlar, buna fırsat vermeyeceğiz. Bunu da bilmelerini istiyorum.



        STOKÇULARIN TEPESİNDEYİZ
        Yeni ekonomik düzenin en önemli adımlarından bir tanesi de bu olacak. Çalışsın, kazansın. Şu anda Türkiye, imkanlarıyla buna çok büyük fırsatlar veren bir ülke. Niye helalinden çalışmıyorsun arkadaş? Niye haram yollara başvuruyorsun? Stokçuluğu bırakacaksın bir defa. Kim olursa olsun, her alanda stokçuluk yapanın tepesindeyiz.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Stokçuluğa karşı yasal düzenleme yolda
        Haberler Güncel Erdoğan'dan duyurdu! Stokçuluğa karşı yasal düzenleme yolda
            SON DAKİKA