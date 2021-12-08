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    Başkan Erdoğan'dan Katar'a ziyaret: "Özbeöz kardeşiz"

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar'ı ziyaret etti. Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüşen Erdoğan, "Körfez halklarının tamamı bizim özbeöz kardeşimizdir" dedi.

    Özbeöz kardeşiz
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Emirlik Divanı'nda başbaşa görüştü.



    Erdoğan, şöyle konuştu:

    Türkiye olarak Katar'la birlikte Körfez bölgesinin huzur ve esenliğine büyük önem veriyoruz. Buralarda gerilim istemiyoruz.



    HANGİ kökene, mezhebe sahip olursa olsun Körfez halklarının tamamı özbeöz kardeşimizdir.

    DİNİ, tarihi, kültürel ve köklü beşeri bağlarımızın olduğu Katar'ın milletimizin gönlünde farklı bir konumu vardır. 15 Temmuz kanlı darbe girişiminde Katarlı kardeşlerimizin gösterdiği dayanışmayı unutamayız.



    KATAR'IN ülkemizde başta savunma sanayi olmak üzere birçok alanda yatırımları bulunuyor. Türkiye'nin büyümesine katkı sunan Katarlı kardeşlerimize biz de gereken desteği veriyoruz.

    ÜLKELERİMİZ arasındaki işbirliğini daha da ilerletecek toplam 15 anlaşma imzaladık.




    KOSGEB ve Katar Kalkınma Bankası Arasında Mutabakat Zaptı dahil toplam 15 anlaşmaya imza atıldı.

    Eğitim, sağlık sanayi, savunma, kültür ve turizm alanlarındaki anlaşmaları, her iki ülkenin bakanları imzaladı.

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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan Katar'a ziyaret: "Özbeöz kardeşiz"
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